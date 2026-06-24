Radio TN Calciomercato Napoli, Romito fa il nome: “Sarebbe un ottimo acquisto”

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L'ex difensore azzurro Tommaso Romito è intervenuto a 'Napoli nel Mondo' su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG) o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mario Gila potrebbe essere un acquisto importante per il Napoli? Ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Ha delle capacità e delle qualità importanti per la Serie A. E’ molto rapido, veloce, bravo negli anticipi e nelle letture, sa anche impostare. Sicuramente è un giocatore importante.

Spero che con il rientro al 100% d Buongiorno possa dare quel qualcosa in più alla fase difensiva. Mi dispiace tanto perchè Buongiorno si era presentato a Napoli come il futuro del Napoli e anche della Nazionale, però poi è calato un po’. E’ un peccato, speriamo che possa ritornare ai grandi livelli perchè nel calcio ogni anno è diverso Sono sicuro che Buongiorno si potrà rifare alla grande.

Difesa a 3 con l’arrivo di Gila? Il Napoli può giocare in tutti i modi, ma per me sarebbe meglio a 3. Così si darebbe più spazio ai vari Di Lorenzo, Rrahmani e Beukema. Se arriva Gila, la difesa può essere composta dallo spagnolo, da Rrahmani e Buongiorno. Si ipotizza questo. Poi sugli esterni c’è da valutare anche Di Lorenzo. Le scelte le farà Allegri e saprà lui al meglio come starà la squadra durante gli allenamenti".