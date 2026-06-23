Clamoroso Pochesci: “Se Mancini torna in Nazionale, deve farlo gratis”
L’allenatore Sandro Pochesci, ospite a Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la nomina di Giovanni Malagò come nuovo presidente federale, esprimendo speranza ma anche cautela sul futuro del calcio italiano: "Io mi auguro che sia la scelta giusta perché negli ultimi anni abbiamo fallito da troppo tempo, non c’è stato un presidente che abbia fatto qualcosa per cambiare. Io mi auguro che Giovanni Malagò riesca a cambiare e a costruire una formazione forte dai nomi che stanno uscendo".
Le figure chiave e la necessità di un cambio di mentalità
Pochesci ha poi sottolineato l’importanza di profili come Paolo Maldini e Antonio Conte per un possibile rilancio del movimento, mostrando invece perplessità su un eventuale ritorno di Roberto Mancini, che a suo avviso dovrebbe dimostrare maggiore responsabilità anche accettando un incarico senza compenso: "Dovrebbe allenare la nazionale gratis per dimostrare di voler rimediare all’addio improvviso". L’allenatore ha poi evidenziato la necessità di un profondo cambio di mentalità nel calcio italiano: "Una volta parlavamo di dover stare nei primi 4, nei primi 8 al mondo, adesso purtroppo dopo 12 anni dobbiamo pregare che ci qualifichiamo".
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