Addio Elmas, e gli altri? Tutte le scelte del Napoli sui giocatori in prestito

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Calciomercato Napoli, chi parte e chi resta? Da Elmas a Hojlund, focus sui giocatori che restano e su chi saluta. Le scelte di De Laurentiis e Manna

Si definiscono alcune operazioni di mercato del Napoli su quei giocatori che erano arrivati con la formula del prestito e in attesa del riscatto a giugno, tra diritto e obbligo. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione con un rapido riepilogo. Per quanto riguarda Eljif Elmas, il centrocampista farà ritorno al Lipsia al termine della stagione. Il club che lo aveva accolto in prestito aveva versato 2 milioni di euro per il trasferimento temporaneo, ma ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni.

Calciomercato Napoi, riscatti e operazioni definitive

Tra le operazioni già concluse figura quella di Rasmus Hojlund, riscattato a titolo definitivo dal Manchester United per 44 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 6 milioni versati in precedenza per il prestito. Definito anche il futuro di Vanja Milinkovic-Savic, che passa definitivamente al Napoli attraverso l’obbligo di riscatto da 6 milioni di euro, dopo i 15 milioni già corrisposti per il trasferimento temporaneo. Operazione chiusa anche per Alisson Santos: lo Sporting CP ha esercitato il riscatto del giocatore per 15 milioni di euro, cifra che si somma ai 3,5 milioni pagati in occasione del prestito.

Ecco il riepilogo:

- Eljif Elmas: tornerà al Lipsia. Il club aveva speso 2 mln per il prestito, il riscatto era fissato a 16,5 mln

- Rasmus Hojlund: riscattato dal Manchester United per 44 milioni (più 6 per il prestito)

- Vanja Milinkovic-Savic: obbligo di riscatto dal Torino per 6 milioni (più 15 per il prestito)

- Alisson Santos: riscattato dal Sporting CP per 15 milioni (più 3,5 per il prestito)