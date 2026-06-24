Gila, il Napoli non rilancia e si inserisce l’Atalanta! Pedullà: “Pronta offerta, le cifre”
Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Mario Gila per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore della Lazio è uno dei principali obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna, ma la trattativa si presenta in salita. Il club biancoceleste, infatti, non prende in considerazione offerte da 15 milioni di euro più bonus, anche per via della necessità di riconoscere una percentuale vicina al 50% al Real Madrid, suo precedente club.
Gila-Napoli, c’è l’inserimento dell’Atalanta
La Lazio non esclude l’idea di inserire nell’operazione delle contropartite tecniche, con i nomi di Lorenzo Lucca e Rafa Marín. Una soluzione che potrebbe rendere più flessibile la trattativa con il Napoli. Nel frattempo, però, la concorrenza cresce: secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, anche l’Atalanta si sarebbe mossa con decisione, sondando il terreno in maniera approfondita e pronta a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro più bonus. Uno scenario che rende la corsa a Gila sempre più aperta e destinata a sviluppi nei prossimi giorni.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro