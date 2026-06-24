Serie A, si parte di sabato a Genova! Date e orari delle prime 5 giornate
Ufficiali le date e gli orari dei primi cinque match del Napoli della Serie A 2026-27. La squadra di Allegri farà il suo esordio sul campo del Genoa sabato 22 agosto alle ore 20.45 a Marassi. La prima in casa, al Maradona, ci sarà domenica 30 agosto contro il Como di Fabregas alle ore 18.30. Il 5 settembre subito big-match a Milano contro l'Inter. Sarà un sabato e si giocherà alle ore 18. Poi Napoli-Bologna domenica 13 settembre sempre alle ore 18. In questo caso però la data può cambiare in base al calendario della Champions League. Infine il 20 settembre, domenica, alle 12.30 sfida al Franchi contro la Fiorentina.
1ª GIORNATA
22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza DAZN
22/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY
24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio DAZN
24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina DAZN
2ª GIORNATA
28/08/2026 Venerdi 20.45 Milan-Venezia DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Fiorentina-Frosinone DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Monza-Udinese DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Sassuolo-Torino DAZN
29/08/2026 Sabato 20.45 Juventus-Parma DAZN
30/08/2026 Domenica 18.30 Napoli-Como DAZN
30/08/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
30/08/2026 Domenica 20.45 Lazio-Genoa DAZN
31/08/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Roma DAZN/SKY
31/08/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Bologna DAZN/SKY
3ª GIORNATA
04/09/2026 Venerdi 20.45 Genoa-Como DAZN
05/09/2026 Sabato 15.00 Fiorentina-Torino DAZN
05/09/2026 Sabato 18.00 Inter-Napoli * DAZN
05/09/2026 Sabato 20.45 Roma-Atalanta DAZN/SKY
06/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Venezia DAZN
06/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Monza DAZN
06/09/2026 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
06/09/2026 Domenica 20.45 Juventus-Milan * DAZN
07/09/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Lecce DAZN
07/09/2026 Lunedi 20.45 Udinese-Lazio DAZN/SKY
4ª GIORNATA
11/09/2026 Venerdi 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone DAZN
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 12.30 Torino-Roma *** DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Como-Parma *** DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza DAZN
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna *** DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese DAZN/SKY
5ª GIORNATA
18/09/2026 Venerdì 20.45 Monza-Sassuolo DAZN/SKY
19/09/2026 Sabato 15.00 Bologna-Torino DAZN
19/09/2026 Sabato 15.00 Udinese-Cagliari DAZN
19/09/2026 Sabato 18.00 Roma-Inter * DAZN
19/09/2026 Sabato 20.45 Venezia-Lazio DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Napoli DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Como DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Genoa DAZN
20/09/2026 Domenica 18.00 Juventus-Atalanta * DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n. 207 del 24 giugno 2026.
(**) Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45. Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.
(***) La calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma può essere modificata in funzione del calendario di MD 1 di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026.
Di seguito le possibili programmazioni delle gare.
Nel caso in cui più di una squadra fosse impegnata nella giornata di giovedì 10 settembre nel MD 1 di UEFA Champions League, Lega Calcio Serie A si riserva la facoltà di variare la programmazione delle gare coinvolte all'esito del Calendario UEFA.
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