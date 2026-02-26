Podcast Calciomercato Napoli, Schira: "Il club vuole blindare questi due azzurri"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Rinnovo McTominay? Il Napoli vuole blindarlo. È un giocatore fantastico, sta benissimo a Napoli e dalla Premier possono tornare alla carica, è normale. Ma il Napoli se lo terrà stretto: gli rinnoveranno e gli adegueranno lo stipendio, assolutamente meritato. Scade nel 2028: si dovrebbe andare verso il 2030 con opzione per il 2031. De Laurentiis su clausole e opzioni è un maestro: vuole avere sempre l’ultima parola”.

E Anguissa?

“Qui nelle ultime settimane è tutto più fermo, ma non per mancanza di volontà: è perché Anguissa è concentrato sul rientro. Ha avuto uno stop lungo, anche più del previsto, e la priorità è tornare in campo. Quando tornerà ad essere ‘la piovra’ che conosciamo, allora – tra tarda primavera e inizio estate – ci si siederà: l’idea del Napoli è blindarlo con un contratto più lungo e un adeguamento, anche per non ritrovarsi a un anno dalla scadenza e sotto pressione se arriva un top club”.