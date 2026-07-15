Podcast Campagna abbonamenti, resp. Ticketone: "Ecco perché alcuni tifosi hanno problemi"

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A Radio Tutto Napoli, Amedeo Bardelli di TicketOne chiarisce i problemi sugli abbonamenti del Napoli, i disagi tecnici e i tempi dei rimborsi.

Amedeo Bardelli, responsabile sport Ticketone, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Come sta procedendo la campagna di rinnovo degli abbonamenti? Tutto sta andando secondo le aspettative?

"Sì, direi proprio di sì. Siamo praticamente quasi arrivati alla metà dei rinnovi, quindi c'è tempo fino al 2 agosto, non c'è fretta ed è tutto secondo programma. Stanno andando benissimo e questo ci fa piacere."

Il Napoli ha confermato lo stesso numero di abbonamenti oppure sono stati aggiunti nuovi posti a disposizione dei tifosi?

"No, assolutamente. Sono gli stessi degli altri anni, quindi non c'è alcuna differenza. I posti sono quelli."

Diversi tifosi ci hanno segnalato difficoltà durante la procedura di acquisto o rinnovo dell'abbonamento. Da cosa dipendono questi problemi?

"Ho avuto occasione già ieri di spiegare i motivi del disagio di alcuni tifosi. Il disagio è dovuto al nuovo sistema del Ministero dell'Interno, PRO 2.0. Questo sistema non fa altro che riconoscere il tesserato e autorizzarlo all'acquisto dell'abbonamento, così come funziona per i biglietti. Il biglietto, quando viene acquistato, viene controllato attraverso il sistema del Ministero dell'Interno per verificare se la persona è abilitata o meno. Le tessere vengono conservate all'interno di un database sia di TicketOne sia del Ministero dell'Interno. Questo database del Ministero dell'Interno non è aggiornato e quindi alcune tessere non vengono riconosciute. Quando viene fatta la transazione d'acquisto, la tessera non viene riconosciuta dal Ministero dell'Interno e quindi la transazione non va a buon fine. Noi siamo intervenuti, abbiamo fatto in modo che le persone che ci hanno scritto potessero essere autorizzate di nuovo al CEN, quindi al Ministero, e a quel punto hanno potuto acquistare. Non escludo che ci saranno altri che avranno questo problema, perché ancora il problema deve essere risolto dal centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno. Non è una situazione per la quale TicketOne ha responsabilità, ma stiamo cercando di aiutare i tifosi che hanno questo problema, che non hanno la tessera censita al Ministero dell'Interno."

Lo stesso problema riguarda anche chi ha rinnovato la Fidelity Card ma oggi non riesce a confermare l'abbonamento?

"È lo stesso problema. Noi invitiamo a scrivere alla nostra assistenza. La nostra assistenza prenderà in carico la richiesta, ricontatterà l'utente e sistemerà la situazione. Fortunatamente TicketOne ha un'assistenza solida e importante, quindi da questo punto di vista riusciamo a risolvere tutti questi problemi. I tifosi devono essere sereni e tranquilli: quelli che hanno dei problemi ci scrivono e noi glieli risolviamo."

Alcuni tifosi ci chiedono anche chiarimenti sui rimborsi: quando la procedura non va a buon fine, i soldi vengono addebitati. Quali sono i tempi per riaverli?

"No, allora, su questo punto la causa è sempre la stessa che vi ho spiegato prima. Quando la transazione non va a buon fine, vengono rimborsati immediatamente i soldi, soltanto che vengono rimessi sulla carta di credito ed è la banca che ne prende carico e li rimette sulla carta dell'utente. In sostanza i tempi dipendono dalla banca dell'utente, non più da TicketOne. TicketOne storna subito la transazione. La banca poi restituisce i soldi all'utente: ci sono banche che lo fanno in tempi rapidissimi, altre che ci mettono addirittura qualche giorno. Il problema quindi è della banca, non di TicketOne, che storna immediatamente la transazione. Non è una nostra trattenuta, non è un pagamento che viene effettuato. Assolutamente la procedura viene annullata immediatamente, viene fatta in automatico e quindi la banca ha i suoi tempi per rimettere i soldi sul conto corrente dell'utente. In qualsiasi caso nessun importo è trattenuto da TicketOne e quindi i soldi vengono immediatamente restituiti."