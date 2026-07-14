Non solo Favasuli: il Napoli a destra pensa anche a Fortini della Fiorentina

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Nome nuovo per la corsia destra del Napoli. Oltre a Favasuli, il club azzurro pensa anche a Niccolo Fortini, anni 20, della Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà di Sportitalia con un post su X.

"Entrambi specialisti sulla fascia destra, un ruolo che il Napoli intende coprire. Favasuli piace molto per personalità e mentalità. Fortini era stato trattato dal Torino qualche settimana fa, offerti 5 milioni più bonus respinti al mittente. E ora anche gli azzurri valutano…" si legge sul sito ufficiale del giornalista.