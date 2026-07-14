Zeballos vicino, Romano: "Ha ribadito al presidente Riquelme: solo Napoli! Ecco l'offerta"

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Calciomercato Napoli, le ultime su Zeballos che vuole solo il club partenopeo: gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il futuro di Zeballos sembra orientato con decisione verso il Napoli. L’attaccante argentino avrebbe infatti ribadito in maniera chiara la propria volontà al presidente del Boca Juniors esprimendo una preferenza netta per il club azzurro. Il messaggio sarebbe stato inequivocabile: il giocatore desidera trasferirsi esclusivamente alla corte partenopea, un elemento che potrebbe incidere positivamente sull’esito della trattativa nelle prossime settimane.

Il Napoli prende tempo su Zeballos

Il club partenopeo sarebbe pronto a presentare un’offerta da 10 milioni di dollari per convincere il Boca Juniors a cedere il talento argentino. Nonostante ciò, la dirigenza azzurra non ha intenzione di accelerare i tempi e preferisce attendere prima di affondare il colpo definitivo. La strategia del Napoli è legata anche alla necessità di sfoltire l’attuale rosa, considerata numericamente molto ampia. Prima di completare nuovi investimenti, infatti, il club punta a definire alcune cessioni.