Podcast Caporale smonta l'alibi infortuni: "Ci sono formazioni più colpite rispetto al Napoli"

Il giornalista Carlo Caporale, opinionista RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il giornalista Carlo Caporale, opinionista RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Carlo, De Bruyne e Hojlund sembrano due calciatori diversi quando giocano con le rispettive nazionali, sia nell'atteggiamento che nel rendimento. Da cosa dipende?

"Sospetto che dipenda da come giocano le rispettive squadre. La stagione del Napoli, numeri alla mano, produce poco in termini di risultati, ma questi dipendono anche dalle prestazioni, che in linea di massima sono state troppo altalenanti, anche per la tipologia di gioco proposta nelle singole gare. C'è un Napoli che a volte ha fatto bene giocando a trazione anteriore, producendo palle gol, segnando e senza subire più di tanto. Spesso, invece, si porta troppo passivamente all'indietro, tende a schiacciarsi verso la propria area di rigore, subisce tanto, soprattutto gol, e non riesce ad agire nemmeno di rimessa in maniera efficace, sprecando forse anche energie preziose. Ci sono tante statistiche che confermano tutto questo.

Quando i giocatori riescono a trovare feeling con i compagni, con il gioco e con il modo di stare in campo, hanno anche un approccio diverso. Non è una scelta quella di non impegnarsi o andare peggio volutamente. Quando c'è un contesto che esalta determinate caratteristiche, i giocatori che possiedono quelle qualità riescono a brillare maggiormente. È una cosa vecchia come il cucco nel calcio. Bisognerebbe trovare accorgimenti e situazioni di gioco utili a mettere tutti i giocatori nelle migliori condizioni. Nel Napoli sappiamo quali sono gli elementi che possono fare la differenza, ciascuno con le proprie prerogative. Speriamo che sin dalla prossima partita, perché ormai il tempo non c'è più, si cambi registro e passo".

Pensi che il calciomercato possa aiutare il Napoli oppure conta fino a un certo punto?

"Se parliamo dell'ultimo mercato, sappiamo che il Napoli non lo ha fatto per una precisa scelta aziendale. Sono stati spiegati anche i motivi del ritardo, che noi addetti ai lavori avevamo già intuito. Soprattutto il direttore sportivo Manna ha fatto capire che i conti dovevano essere riequilibrati. Il fair play finanziario prevedeva dei parametri che, andando oltre con ulteriori acquisti, sarebbero stati sforati. Si è quindi deciso di mantenere la rosa più o meno così com'era. Sono state fatte anche delle cessioni e forse se ne volevano realizzare altre, proprio per movimentare alcune situazioni di mercato, ma non è stato possibile. Credo che, per tre quarti del campionato già giocato, il Napoli sia stato nella fisiologia numerica delle assenze rispetto alle altre squadre. Anzi, ci sono state formazioni di Serie A più colpite dagli infortuni rispetto al Napoli.

È una rosa che secondo me è competitiva, lo era anche prima, però non lo ha dimostrato nei fatti. Il Napoli è troppo lontano in classifica dai primi posti. Quindici punti sono un bottino davvero misero. Abbiamo detto che è la peggiore partenza del Napoli dell'era De Laurentiis da quando è tornato in Serie A, alla pari con quella del primo anno, quando era una neopromossa e aveva tutte le scusanti. Anzi, all'epoca quel bottino era considerato interessante e positivo per una squadra che doveva consolidarsi nella massima categoria.

Il mercato di gennaio non mi sembra storicamente quello utile per poter fare chissà cosa. Si possono fare delle operazioni, ma non so di che tipo, quante e con quali risorse, perché il Napoli non lo ha fatto capire. Qualche dubbio l'ho già espresso sul fatto che si possa passare da un'austerity abbastanza conclamata a chissà quali investimenti dopo appena sei mesi. Mi viene difficile crederlo, oppure comprenderlo qualora dovesse accadere. In buona sostanza, qualche supporto può essere trovato, ma non credo che si possa potenziare la squadra in maniera veramente importante. Bisogna stare attenti, piuttosto, a non peggiorarla".