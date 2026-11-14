Podcast Pistocchi critica Allegri: “E’ in difficoltà! Napoli al 10° posto e dice di essere il migliore di tutti”

Maurizio Pistocchi analizza il momento del Napoli: dalle scelte tattiche di Allegri passando per i dubbi sulla gestione del gruppo e il caso De Bruyne.

Il Napoli continua a fare i conti con una stagione al di sotto delle aspettative e con interrogativi sempre più profondi sul lavoro di Massimiliano Allegri. Ma i problemi degli azzurri non riguardano soltanto i risultati: sotto osservazione ci sono anche le idee di gioco, l'organizzazione tattica e la gestione dello spogliatoio. Ne abbiamo parlato con il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, che ha analizzato le difficoltà della squadra, indicando anche le responsabilità dell'allenatore e della società.

L'avvio di stagione è stato piuttosto complicato: dopo 11 giornate di Serie A, gli azzurri hanno raccolto appena 15 punti. Si poteva fare di più? Da dove nascono, secondo te, le difficoltà della squadra? "Ricordo perfettamente la presentazione di Allegri al Teatro San Carlo, quando disse che la squadra era forte, competitiva e completa. Oggi a Napoli si discute del mercato estivo e delle prestazioni di alcuni giocatori, ma molto meno della qualità del gioco. Non credo che l'ingaggio di Allegri da parte di De Laurentiis sia stato fondamentalmente un errore. Penso che il presidente abbia fatto un ragionamento semplice, ma allo stesso tempo arguto, come era già successo alla Juventus. Allegri è arrivato dopo due anni di Conte, un allenatore che lavora benissimo sul campo. Basterebbe leggere quello che hanno dichiarato McTominay e Lukaku per comprendere la qualità del lavoro svolto da Conte. Ha sicuramente dei difetti, perché è molto schematico e didattico, ma resta un grande allenatore, capace di conquistare a Napoli uno scudetto e un secondo posto. Probabilmente De Laurentiis avrà pensato che, come già accaduto alla Juventus, Allegri avrebbe trovato una squadra forte e non avrebbe avuto particolari problemi. Ha però sottovalutato un aspetto: alla Juventus Allegri aveva ereditato il blocco difensivo composto da Bonucci, Barzagli e Chiellini, una BBC allenata e abituata a svolgere una fase difensiva straordinaria dopo tre anni di lavoro con Conte. A Napoli, invece, non ha trovato una struttura simile. E non solo: ha dovuto fare i conti anche con diversi infortuni, che rappresentano sicuramente un'attenuante, ma allo stesso tempo sollevano interrogativi sul lavoro svolto durante il precampionato. È vero o no, come mi riferiscono alcune persone che hanno seguito il ritiro, che si è lavorato molto poco a secco, cioè senza palla, privilegiando invece il lavoro con il pallone? Se fosse così, significherebbe che qualcosa nella preparazione è stato sacrificato. Detto questo, a mio modo di vedere, tutti gli altri discorsi sulla qualità della rosa sono sciocchezze, sono chiacchiere da donna anziana. Abbiamo visto il Napoli giocare venti minuti buonissimi anche nell'ultima partita. Secondo me Allegri non ha ancora capito come far giocare questa squadra, che invece è abbastanza semplice da schierare e può esprimersi bene. Il Napoli dovrebbe giocare con quattro difensori, un play davanti alla difesa, Gilmour o Lobotka, quattro giocatori a centrocampo, con due mezzali come De Bruyne e McTominay, gli esterni Politano e Lang e, quando rientrerà, Neres. Davanti, una punta centrale. Con questo assetto il Napoli può battere tutti ed essere competitivo, dal punto di vista delle prestazioni, contro qualsiasi squadra di Serie A.

Naturalmente serve anche il lavoro sul campo: bisogna organizzare la squadra affinché sappia difendersi quando il pallone è in possesso degli avversari e attaccare quando è il Napoli ad averlo. Questo è un altro discorso. Siamo sicuri che, dal punto di vista qualitativo, il lavoro svolto durante la settimana sia all'altezza di una grande squadra? Molti calciatori che hanno avuto Allegri raccontano che lavora poco, soprattutto dal punto di vista tattico, concentrandosi maggiormente sulle qualità individuali e lasciando molta libertà. Un bravo allenatore deve certamente valorizzare tecnicamente i propri giocatori, ma la tecnica rappresenta soltanto una parte del lavoro. Ci sono anche l'organizzazione tattica e la preparazione fisica. Una squadra non può scendere in campo pensando soltanto alla bravura dei singoli. Il calcio non consiste semplicemente nel passare la palla a un compagno con la stessa maglia: è molto più complesso. Aggiungo un'ultima annotazione. Da un'interessante statistica presentata da Adriano Bacconi al Social Football Summit di Torino emerge che, finora, gli allenatori under 50 stanno ottenendo risultati decisamente migliori rispetto agli over 50. Forse non significa nulla, ma forse significa qualcosa".

Il Napoli ha un baricentro medio da metà classifica, è la sesta squadra che concede più ingressi degli avversari nella propria area ed è tra le peggiori per riaggressione nella metà campo offensiva. È anche la squadra che recupera meno palloni nella zona alta del campo. A questa difesa bassa, che evidentemente non sta funzionando perché il Napoli subisce tanti gol, si aggiunge un altro dato: gli azzurri sono ultimi per tiri da contropiede e per percentuale di conclusioni in questa situazione. Perché, secondo te, ci si ostina a proporre questo tipo di calcio? Non è una questione di mode o di modelli superati: Conte ha dimostrato proprio a Napoli che si può difendere bene l'area alternando diverse fasi di aggressività. Perché questa impostazione oggi non sembra più efficace? "Perché ognuno fa quello che è capace di fare. Credo di essere stato probabilmente l'unico giornalista o opinionista in Italia ad aver detto, prima dell'inizio del campionato, che il Napoli avrebbe fatto fatica a qualificarsi in Champions League. Tutti accreditavano gli azzurri come concorrenti per lo scudetto. Non si tratta di sfiducia nei confronti della rosa o della qualità dei giocatori. Basta guardare le altre squadre per rendersi conto dell'enorme differenza nel modo di giocare. C'è una distanza significativa tra il gioco dell'Inter, quello della Roma e quello del Como, ma bisogna prestare attenzione anche a Lazio e Milan. Persino il Frosinone ha sei punti in più del Napoli: qualcuno ha visto giocare il Frosinone? È una delle squadre che esprime il miglior calcio del campionato, con un atteggiamento aggressivo e un sistema che alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, nel quale uno dei centrocampisti si alza per andare a occupare la posizione di trequartista. Ci sono giocatori molto bravi e si vede il lavoro svolto. Quando guardo giocare il Napoli, invece, vedo molta improvvisazione. La situazione è complicata, soprattutto perché dopo la sosta per le Nazionali ci sarà da affrontare il Torino, una squadra che sta molto bene in campo e ha un'ottima organizzazione.

Ripeto: se il Napoli riuscisse a giocare come ha fatto per venti minuti anche nell'ultima partita contro la Lazio, dopo un primo tempo disastroso, potrebbe battere chiunque. Il problema è la continuità e, soprattutto, l'idea di calcio dell'allenatore, che non ama una squadra aggressiva. Allegri preferisce aspettare l'avversario, difendere basso e giocare sulle ripartenze. Lo ha fatto al Milan, lo ha fatto alla Juventus e lo sta facendo anche a Napoli. Credo che un eventuale cambio di allenatore sia una decisione molto difficile. Significherebbe individuare una figura con caratteristiche precise, abituata a intervenire a campionato in corso. È una situazione complicata, perché non hai svolto la preparazione, non hai partecipato alla campagna acquisti e non conosci la squadra neppure dal punto di vista temperamentale".

Allegri è stato scelto anche per la sua capacità di gestione del gruppo e per il suo essere un allenatore aziendalista, caratteristiche che ha dimostrato in questi anni. Tuttavia, anche alcune vicende, come quella della notte di Oporto, sembrano raccontare qualche tensione. Ti sta convincendo la sua gestione? "Sono rimasto abbastanza imbarazzato nel leggere e ascoltare quello che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe successo al termine della partita contro la Lazio. Un allenatore che si trova al decimo posto, con quattordici punti di distacco dalla vetta, e che guida una squadra arrivata prima e seconda negli ultimi anni, dichiara di essere il più forte di tutti. Tirare in ballo la Coppa Italia è imbarazzante: siamo ancora in corsa semplicemente perché non l'abbiamo giocata. Credo che Allegri sia in difficoltà, sia come uomo sia come allenatore. Per sua fortuna ha un contratto triennale da cinque milioni netti all'anno; per sua sfortuna, e soprattutto per quella di De Laurentiis, questo accordo mette la società in una condizione molto difficile".