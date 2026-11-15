Podcast Biazzo: “Allegri deve recuperare credibilità, il Napoli non ha un'identità! Vergara? Va fatto giocare”

Salvatore Biazzo analizza Allegri, Vergara, Hojlund e il futuro di De Bruyne.

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il momento delicato della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle difficoltà tattiche, sulla gestione dello spogliatoio e sul futuro di Kevin De Bruyne.

Si parla di un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV, magari già a gennaio. Quanto perderebbe il Napoli con la sua partenza?

“Non so se accadrà a gennaio. Il Napoli ha un'opzione anche per il prossimo campionato e De Bruyne potrebbe andare via, ma francamente non credo molto che possa succedere già nella sessione invernale. Credo che guardi al PSV, ma anche alla Champions League. Un calciatore della sua qualità vuole continuare a giocare quella competizione e bisognerà capire come andranno le prossime partite. La questione principale, comunque, non è soltanto chi parte, ma chi arriva al suo posto. De Bruyne non è stato eccezionale nel Napoli, ma è stato sicuramente importante. E poi dipende anche da come viene utilizzato, perché con il Belgio gioca molto meglio”.

Anche Hojlund sembra rendere maggiormente con la Danimarca. Come spieghi questa differenza?

“Credo che Hojlund abbia pochi palloni giocabili. Non sono particolarmente amante delle statistiche, ma se guardiamo gli expected goals, i tocchi di pallone e gli altri dati, è evidente che non viene messo nelle condizioni di esprimersi al massimo. I due esterni alti finiscono per giocare quasi in difesa. Lo stesso Vergara, quando è stato utilizzato, ha dovuto fare il Politano, andando continuamente avanti e indietro come un quinto di difesa o di centrocampo”.

Quali giocatori dovrebbe valorizzare Allegri per rendere il Napoli più offensivo?

“Se il Napoli vuole avere una vocazione offensiva, deve schierare calciatori che possano garantire gol. A sinistra penso ad Alisson, quando arriverà, oppure a Lang nel frattempo, ma soprattutto a Vergara, che deve giocare di più e avere continuità. È entrato in Nazionale e ha spaccato la partita. Il risultato era già indirizzato, ma lui è stato letteralmente devastante. Politano può ancora giocare nel Napoli e farlo a grandi livelli, ma bisogna gestirne il minutaggio perché ormai le energie iniziano a diminuire”.

A gennaio il Napoli dovrà liberare posti in lista. Chi potrebbe partire?

“Bisogna capire quali giocatori abbiano realmente mercato. Per esempio, si parla dell'interesse della Fiorentina per Meret, ma io credo che sia fondamentale per il Napoli. Contesto soprattutto la mancanza di continuità nella gestione dei portieri. Non si può andare avanti con questa alternanza: una partita gioca Milinkovic-Savic, quella successiva Meret. Non ricordo precedenti tecnici che giustifichino una gestione del genere”.

Perché anche Allegri ha scelto di alternare i portieri, nonostante in estate si parlasse di un titolare e di una riserva?

“Quando non hai una certezza di gioco, o almeno non riesci a trasmetterla, a volte utilizzi Milinkovic-Savic sperando che indovini i lanci lunghi per i quali è stato preso. Non voglio entrare nel merito di chi sia migliore tra lui e Meret: ci sono le prestazioni e i numeri. Dico semplicemente che l'allenatore deve scegliere. Se decide di puntare su Milinkovic-Savic, lo faccia giocare con continuità e sicuramente renderà meglio. Lo stesso vale per Meret. Bisogna dare fiducia a uno dei due”.

Il Napoli può ancora recuperare terreno in classifica?

“La rosa è forte e competitiva. Probabilmente ci sono squadre più forti, ma questo non significa che il Napoli debba stare al decimo o all'undicesimo posto. Il campionato è ancora lungo e si può recuperare, ma bisogna ritrovare una fisionomia precisa. I tifosi si chiedono che Napoli sia questo e ho l'impressione che nemmeno Allegri lo sappia più bene. Anche lui deve recuperare credibilità. Era divisivo quando è arrivato e adesso lo è ancora di più. Può riconquistare fiducia soltanto restituendo alla squadra una dignità agonistica”.

Allegri era stato scelto anche per la capacità di gestire il gruppo. Ti sta convincendo sotto questo aspetto?

“Mi sarei aspettato che si arrabbiasse molto di più. In alcune conferenze stampa l'ho visto abbastanza sereno, mentre nelle ultime ha mostrato i denti. Però anche i calciatori devono comportarsi da professionisti. Non possono attaccare pubblicamente l'allenatore davanti alle telecamere perché non sono stati schierati oppure perché vengono sostituiti troppo presto. La squadra deve ritrovare tranquillità, serenità e soprattutto capire di essere un gruppo. Invece stanno prevalendo le individualità. Allegri è bravo nella gestione e credo che possa ancora recuperare. Ha anche le spalle forti, perché De Laurentiis non ha mosso ciglio e continua a dargli fiducia. Probabilmente l'allenatore lo ha rassicurato, anche perché il presidente ha investito moltissimo su di lui”.

Il contratto triennale può essere uno dei motivi per cui Allegri resta saldo sulla panchina?

“Gli allenatori di prima fascia, quelli che hanno ottenuto risultati importanti, chiedono ormai almeno un biennale con opzione per il terzo anno. Anche Conte aveva un progetto, ma poi è andato via dopo due stagioni. Per certi aspetti, considerando quanto aveva fatto spendere a De Laurentiis, forse è stato anche un bene. Mi chiedo se fosse davvero necessario prendere tutti insieme Lang, Lucca e Milinkovic-Savic. Sono investimenti molto importanti”.

Che giudizio dai al nuovo percorso della Nazionale di Roberto Mancini?

“Mancini aveva una responsabilità enorme: riportare l'Italia ai Mondiali dopo le precedenti delusioni. Ha fatto una cosa intelligente, studiando i calciatori che potevano essere funzionali a un progetto di rinnovamento. Sta costruendo un mix interessante tra elementi di esperienza e giovani. Dopo la partita contro la Francia sono rimasto molto impressionato, non tanto dal 3-1, ma dalla qualità del gioco e dall'intesa tra calciatori che hanno avuto poco tempo per lavorare insieme. Ci voleva coraggio per fare certe scelte e Mancini lo ha dimostrato”.

Quanto incide realmente un allenatore sul rendimento di una squadra?

“Maradona diceva che un allenatore non vale più del 25% di una squadra, ma aggiungeva che è un 25% pesante. L'allenatore non va in campo e non può essere responsabile di ogni gol sbagliato. Però deve mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi e trasmettere principi chiari. Ricordo l'Argentina di Bilardo ai Mondiali del 1986: per affrontare le condizioni di altitudine in Messico, l'allenatore chiese alla squadra di gestire le energie nel primo tempo e aumentare il ritmo nella ripresa. Fu un'indicazione tecnica importante. L'allenatore incide quando riesce a far comprendere ai giocatori quello che vuole e loro lo traducono in campo”.

Un ascoltatore sostiene che con Allegri il Napoli finirà tra il decimo e il dodicesimo posto. Che cosa gli rispondi?

“Capisco il tifoso, che ha le sue preferenze e vive la squadra con passione. Io, però, devo cercare di essere più neutrale. Non ho preferenze tra Allegri e un altro allenatore. Per me fa la differenza il progetto, sia quello tecnico sia quello societario. Allegri offre maggiori garanzie per la sua esperienza, come uno specialista rispetto a un medico generico. De Laurentiis ha scelto di affidarsi a lui. Poi il gradimento personale è un'altra questione. Chi vorrebbe un cambio dovrebbe anche chiedersi chi potrebbe arrivare e che cosa farebbe di diverso. Molti pensavano a Conte oppure a Italiano, ma anche in quel caso bisognerebbe considerare le condizioni richieste dagli allenatori e le scelte della società”.