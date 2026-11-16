Pazza idea per gennaio: Allegri valuta il rientro anticipato di un azzurro
TuttoNapoli.net
Il Napoli segue con grande attenzione la crescita di Emanuele Rao
Il Napoli segue con grande attenzione la crescita di Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del club azzurro che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Pisa e con la Nazionale Under 20. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, tanto che potrebbe prendere corpo l'ipotesi di un ritorno anticipato alla base.
Rao, il Napoli pensa al rientro anticipato
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe decidere di riportare il giovane calciatore a Napoli prima della scadenza prevista. Il quotidiano scrive: "Occhio alla crescita vertiginosa di Emanuele Rao, protagonista con il Pisa e con la Nazionale under 20: Allegri potrebbe richiamarlo alla base prima del previsto ed è una valutazione che il club azzurro sta facendo".
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
In primo piano
Copertina TuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
Arturo MinerviniLiveManna: “Ne usciremo! In estate austerity, a gennaio il possibile ma dovremo arrivarci. Su Cacciamani e Varela…”
Francesco CarboneTuttonapoliIngresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’intervento shock di ADL, la crisi isterica di Allegri per Lucca, la stupida guerra di Lang e la grande paura
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Niente depressione, siamo dentro tutto! ADL? Ci parlo sempre. Su Lang e Lucca..."
Davide BarattoTuttonapoliDe Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com