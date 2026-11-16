Pazza idea per gennaio: Allegri valuta il rientro anticipato di un azzurro

Il Napoli segue con grande attenzione la crescita di Emanuele Rao

Il Napoli segue con grande attenzione la crescita di Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del club azzurro che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Pisa e con la Nazionale Under 20. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, tanto che potrebbe prendere corpo l'ipotesi di un ritorno anticipato alla base.

Rao, il Napoli pensa al rientro anticipato

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe decidere di riportare il giovane calciatore a Napoli prima della scadenza prevista. Il quotidiano scrive: "Occhio alla crescita vertiginosa di Emanuele Rao, protagonista con il Pisa e con la Nazionale under 20: Allegri potrebbe richiamarlo alla base prima del previsto ed è una valutazione che il club azzurro sta facendo".