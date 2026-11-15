Podcast Mignano: “Allegri e Napoli incompatibili! De Bruyne non si diverte più, il tecnico non ha capito chi è”

Raffaele Mignano critica Allegri: incompatibilità tattica, De Bruyne penalizzato e rischio Champions.

Raffaele Mignano, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il momento difficile della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sul rendimento dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali e sulle difficoltà incontrate in maglia azzurra.

Hojlund, De Bruyne e Vergara riescono a fare la differenza in Nazionale, mentre nel Napoli incontrano molte difficoltà. È un problema di gestione tecnica?

“Secondo me insisto nel dire quello che dicevamo anche tempo fa. Io credo che alla base di questo malessere e di questa fase di grande delusione del calcio Napoli in questa stagione ci sia un problema di incompatibilità tra il tecnico e la squadra che ha a disposizione. Allegri, nel momento in cui è stato ingaggiato, si è trovato a lavorare con un gruppo che evidentemente non è confacente al suo credo tattico, con dei giocatori di buon livello, sicuramente, ma alcuni, forse più di alcuni, non affatto idonei a quella che è la sua metodologia di gioco. Ed è per questo che il Napoli va in grande sofferenza quando è chiamato a dimostrare sul campo di che pasta è fatto. Allegri questo lo ha capito e cerca di lavorare molto sulla psicologia del gruppo per fare in modo di far ritrovare ai calciatori un equilibrio stabile, capace di amalgamare un gruppo che in questo momento, tra l'altro, per quello che si sente e si legge, è anche spaccato all'interno. Oggi si applaude Hojlund e si spera in questa luce di Vergara, che sta dimostrando di essere davvero di buon livello in Nazionale. Evidentemente, quando vengono schierati con il Napoli, hanno delle difficoltà perché c'è questa incompatibilità tra il tecnico e le caratteristiche dei giocatori, che non vengono messi in condizione di esprimersi al massimo delle loro potenzialità”.

L'arrivo di Allegri è stato un matrimonio di necessità, nel quale la progettualità tecnica è passata in secondo piano rispetto alle esigenze societarie?

“Secondo me hai centrato perfettamente, perché è evidente che ora si parla di un ciclo che si sta chiudendo, ma il ciclo si era già chiuso alla fine della scorsa stagione. Quando si apre un nuovo ciclo con l'ingaggio di un allenatore dalle caratteristiche di Allegri, che è stata considerata la grande scommessa di De Laurentiis, bisogna avere un progetto ben definito, obiettivi precisi e una programmazione ben delineata. Allegri è stato catapultato in una realtà che inizialmente non gli apparteneva per nulla. Lo stesso Allegri avrebbe bisogno di un aggiornamento professionale adeguato al calcio che intende fare il Napoli e al calcio che si è evoluto nel suo sistema generale. Restando un po' indietro e avendo a disposizione calciatori che deve far convivere, ma fino a questo momento con risultati non positivi, la difficoltà diventa enorme. Porta in dote l'esperienza di un tecnico che ha un passato importante, ma un presente non ancora ben definito rispetto al calcio attuale”.

Il Napoli è atteso da un calendario sulla carta più abbordabile. Può essere l'occasione per rilanciarsi nella corsa Champions?

“L'obiettivo di andare avanti in Champions, che era la dichiarazione di intenti di De Laurentiis in questo avvio di stagione, non sta portando tanto lontano. Mi auguro di essere smentito, ma vedo il Napoli in estrema difficoltà. Questo nuovo ciclo di partite apparentemente può sembrare quasi un rettilineo, ma in realtà non lo è affatto, perché giocare oggi contro squadre come Sassuolo, Lecce e Milan, senza contare gli impegni di Champions, è davvero difficoltoso. Sono partite che devi preparare sul serio, mentre contro le big le partite, di fatto, si preparano un po' anche da sole. Il Napoli è alle prese con problematiche che deve cercare di risolvere. Non vedo una via d'uscita semplice, perché in questo momento serve soprattutto ritrovare l'unità di intenti. Essere sempre al centro di polemiche, parlare di situazioni extracampo, della vendita del club e delle tensioni interne ed esterne sta diventando una sorta di tutti contro tutti. Questo non può funzionare assolutamente. Qui Allegri deve portare in dote la sua esperienza, soprattutto a livello psicologico. Poi l'aspetto tecnico-tattico dipende anche dai recuperi degli infortunati, che hanno penalizzato non poco le sue scelte”.

Le prossime cinque partite possono rappresentare l'ultima occasione per rientrare nella lotta per il quarto posto?

“Sono d'accordissimo. In questo momento il Napoli è una squadra triste, una squadra che non sorride, malinconica dentro e che non riesce a esprimere veramente le proprie potenzialità. Non è soltanto una questione di risultati che non stanno arrivando nella maniera in cui dovrebbero. È una situazione che coinvolge anche il modo in cui i calciatori vivono questo momento. Bisogna ritrovare fiducia, unità di intenti e soprattutto la capacità di valorizzare le qualità dei singoli”.

De Bruyne è uno dei casi più discussi. Perché un fuoriclasse del suo livello non riesce a incidere come ci si aspettava?

“De Bruyne è un top player, lo sappiamo benissimo, è un fuoriclasse. È stata una bellissima, grandissima e intelligente operazione di De Laurentiis anche a livello di immagine, per reclamizzare il brand Napoli non solo in Italia ma anche in Europa e forse nel mondo. Ma De Bruyne di fatto non è un autentico leader fuori dal campo. De Bruyne sembra accusare la presenza di Allegri, la pesantezza di restare ingabbiato in determinati schemi, la pesantezza di sentirsi sempre in discussione. Secondo me De Bruyne è triste e sconsolato perché non si sente valorizzato. In parole povere, De Bruyne a Napoli non si diverte più. Ha degli sprazzi, ma molto spesso, quando viene soffocato da questa presenza di Allegri che lo ingabbia in certi ruoli, a un certo punto non si diverte più. Al di là del calciatore dobbiamo valutare anche le qualità dell'uomo. Evidentemente non riesce a sopportare questo tipo di situazioni e a reagire in maniera più autorevole o sfrontata. Quindi si rifugia un po' in se stesso e va avanti sperando che le cose migliorino”.

Allegri lo ha utilizzato da play, mezzala, trequartista e seconda punta. Questi continui cambiamenti possono aver inciso sul rendimento e sul morale del belga?

“De Bruyne durante questo primo scorcio di stagione avrà cambiato almeno già tre o quattro posizioni in campo. Ma vi sembra possibile per un top player? Secondo me no. Questo genera confusione, genera malumore, perché capisco che tutti i tifosi e gli appassionati comincino a interrogarsi se De Bruyne giochi meglio dietro, davanti, al centro oppure libero da schemi. Ma per un top player non è normale che in undici, dodici, quattordici partite gli venga cambiata quattro o cinque volte la posizione in campo. Non esiste. Vuol dire che l'allenatore non ha capito esattamente chi è quel calciatore”.