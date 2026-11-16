Tre possibili colpi a gennaio: i ruoli da rinforzare e i primi nomi sul taccuino di Manna

Napoli, tre colpi a gennaio: Varela, Cacciamani e Coulibaly nel mirino. Ma servono le cessioni

Il Napoli prepara un mercato di gennaio che potrebbe portare fino a tre nuovi acquisti, nell'ambito di un progetto di ringiovanimento della rosa destinato a proseguire anche nella prossima estate. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando diversi profili, con l'obiettivo di rinforzare centrocampo e attacco, senza escludere un intervento sulle corsie offensive in caso di partenza di uno tra Lang e Neres. A fare il punto sulle strategie del club azzurro è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che individua anche tre possibili obiettivi.

Napoli, tre nomi per gennaio: la strategia di Manna

"Una mezzala e una punta, volendo anche un esterno se uno tra Lang e Neres andrà via: tre colpi a gennaio per rinforzarsi inaugurando il restyling con vista sulla prossima estate", scrive il quotidiano, sottolineando come le operazioni in entrata siano strettamente collegate alle possibili partenze.

Il Corriere dello Sport spiega infatti che la strategia del direttore sportivo "si lega, però, anche alle uscite. Incastri inevitabili per motivi economici e di liste".

Per quanto riguarda i possibili rinforzi, il giornale indica tre profili: "Gli obiettivi, comunque, sono chiari: Varela per l’attacco, Cacciamani la tentazione a sinistra, Coulibaly il sogno a centrocampo".

Un elemento comune potrebbe favorire queste operazioni: "Sono tutti under, dunque non occuperebbero posto in Serie A, e hanno un costo elevato".