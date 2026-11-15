Podcast Clemente di San Luca: “De Bruyne sembra distaccato, va coinvolto! Allegri? Propone più trame offensive di Conte”

Clemente di San Luca parla di De Bruyne, Allegri, Conte, tifosi e utilizzo del VAR.

Il professor Guido Clemente di San Luca, docente universitario, avvocato e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per analizzare il momento degli azzurri. Al centro dell'intervista il futuro di Kevin De Bruyne, il confronto tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, il rapporto tra squadra e tifoseria e le polemiche sull'utilizzo del VAR.

Professore, il Napoli deve provare a rientrare nella lotta per il quarto posto oppure iniziare subito una rivoluzione, rinunciando anche a chi sembra non voler più restare?

“Io penso a De Bruyne, definendolo per quello che è obiettivamente: un fuoriclasse. Gli occhi si illuminano quando gioca, però quando lo fa. La verità è che ci stanno belgi e belgi. Ciro Mertens si è incarnato a Napoli, lui invece sembra che non sia a suo agio quando gioca. Ogni tanto si accende e ogni tanto gli compare un sorriso sul volto. Però mediamente a Napoli è freddo. L'auspicio è che lo si riesca in qualche modo a coinvolgere e motivare. Perché lui, per quello che rappresenta calcisticamente, dovrebbe prendere la squadra per mano e trasferirle grinta, passione, voglia. Invece in campo ha un atteggiamento distaccato. Lo sport, il pallone, è questo, non è soltanto il tocco di fino. Quello è indispensabile, però ci vuole cuore, passione, coinvolgimento”.

Come giudica il lavoro di Allegri rispetto a quello svolto da Conte? E quali obiettivi può ancora raggiungere il Napoli?

“Con Conte abbiamo avuto risultati, chi lo nega? È un dato oggettivo. Però il pallone che abbiamo visto era molto modesto. Secondo me i risultati si ottengono provando a giocare offensivo, specialmente oggi nel calcio contemporaneo. Qualcuno mi considera sacrilego, ma secondo me Allegri, con i dovuti distinguo, rispetto alle trame offensive contiane ne propone, con i limiti dei giocatori che ha a disposizione. Ogni volta bisogna fare i conti con chi può andare in campo e chi no. Io penso che non possiamo vivere una stagione anonima, dobbiamo pensare a fare il tifo come abbiamo sempre fatto. Quando vedo quelle maglie che corrono soffro, vivo empaticamente, perché è come se fosse la città che gioca. Sono fiducioso da tifoso e, se ci sono alcune condizioni, anche da pseudo competente: se recuperano gli infortunati e non continuiamo a perdere giocatori, secondo me si può lottare, se proprio non per il quarto posto, anche per il quinto. Il sesto va benissimo, gli ottavi di Champions vanno benissimo. Magari andiamo a provare a vincere la Coppa Italia, ma perché no?”.

Il rapporto tra squadra e tifoseria sembra cambiato. Come giudica i fischi a Lucca e la reazione di Lang?

“Lucca non si deve fischiare, perché Lucca gioca nel Napoli. In questo Allegri ha ragione. Lang ha fatto una cosa che, quando giocavamo noi a pallone, capitava anche a giocatori fortissimi che però non avevano quella tempra. Non è che abbia mandato a quel paese qualcuno, ha fatto il segno con l'orecchio. Poteva significare: fateci sentire, dateci una mano pure voi. E invece no, fischi a morire. Come si permette? Ha offeso sua maestà? Non va bene, perché quella è la nostra squadra, è nostra, è della gente, al di là della proprietà”.

De Bruyne resta un giocatore fondamentale per il Napoli. Non sarebbe rischioso lasciarlo partire a gennaio?

“Sono d'accordo, è un rischio senza alcun dubbio. Però bisogna capire la volontà del giocatore stesso, questo è chiaramente l'aspetto più importante da considerare. Se si parla di recuperarlo, non c'è dubbio: se tu riesci a stimolarlo di nuovo, è imprescindibile in questo Napoli. Ma stiamo scherzando? Io farei un'operazione di ricoinvolgimento di De Bruyne in questo momento, se fossi Allegri. Gli direi: questa squadra sta in mano a te, prendila per mano. Deve rendersi conto di dove sta, senza cambiare carattere, ma deve aiutare i compagni, essere cooperativo, costruttivo. Invece a volte sembra quasi che si chieda perché debba farlo. Questa è la sensazione che si ricava guardandolo dall'esterno. Se però fosse lui a dire che non vuole più stare qui, allora non ci sarebbe rimedio. Ma questo non lo sappiamo”.

Sono tornate a circolare alcune dichiarazioni della moglie di De Bruyne sulla vita a Napoli. Quanto bisogna prestare attenzione a queste notizie?

“È una logica perversa dei social. Ieri o l'altro ieri è ricomparsa una dichiarazione di Osimhen del 2023, come se fosse una notizia di adesso. Si mette tutto nel calderone e si finisce per non far capire niente. Anche le dichiarazioni della moglie di De Bruyne risalgono a settembre, però sono ritornate fuori adesso. Ognuno strumentalizza quello che crede opportuno”.

Da giurista, cosa pensa della nuova linea arbitrale di Orsato e dell'utilizzo del VAR?

“Io lo sto scrivendo in continuazione: l'uso che si sta facendo, o meglio il non uso del VAR, è illegale, è contra legem, perché le norme dicono altro. Non ci possiamo inventare le regole. Si parla di calcio fluido, di gioco fluido, ma che stupidaggini sono queste? Le regole sono stabilite dall'IFAB, che è l'unico titolare del potere normativo nel mondo calcistico. La CAN non ha nessuna capacità normativa, nessuna. Eppure nelle trasmissioni televisive si continuano a usare espressioni improprie, come 'secondo le nuove regole questo non è fallo'. Ma quali nuove regole? Nel calcio le mani non si possono usare, dalle origini e secondo le regole vigenti. Oggi i difensori tirano le magliette, trattengono gli avversari: quelli sono tutti falli”.

Quali sono, secondo lei, i problemi principali dell'attuale interpretazione del protocollo VAR?

“Naturalmente il VAR non può intervenire se non nelle ipotesi previste dal protocollo. Però in quelle ipotesi deve intervenire. Invece secondo Orsato si deve privilegiare la fluidità del gioco. Io ho cominciato a fare questi studi dal famoso campionato 2017-2018, quando organizzammo quel convegno all'Università Vanvitelli, 'Campionato di calcio e Stato di diritto'. Dimostrammo, con un approccio tecnico-giuridico, che secondo la nostra analisi la Juventus aveva vinto quel campionato violando le regole, e Orsato fu l'emblema più clamoroso di quella violazione nel famoso Inter-Juventus. Quella cultura è una cultura autoritaria. Non può essere l'arbitro a stabilire arbitrariamente quando un fallo debba essere fischiato e quando no. Questo porta all'arbitrio: una volta è fallo e una volta no. Siamo di fronte a un atteggiamento eversivo delle regole”.

Su questi temi è previsto anche un incontro di approfondimento giuridico?

“Faremo un incontro presso Editoriale Scientifica sull'uso del VAR, vi farò vedere la locandina così potrete diffonderla. Parleremo di questi temi con colleghi autorevoli, tra cui Casini, Boccagna e Di Fiorio. È necessario affrontare la questione dal punto di vista tecnico e giuridico, perché non possiamo continuare a interpretare le regole in maniera arbitraria”.