Lang e Neres, possibile l'addio a gennaio: la situazione

Lang e Neres, possibile l'addio a gennaio: la situazioneTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Il Napoli potrebbe sacrificare almeno uno tra Noa Lang e David Neres nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Il Napoli potrebbe sacrificare almeno uno tra Noa Lang e David Neres nella prossima sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando la possibilità di cedere uno dei due esterni offensivi, entrambi finiti al centro di riflessioni sul futuro della rosa azzurra.

Lang e Neres, sirene dall'estero

Per Noa Lang si registrano alcuni sondaggi provenienti dall'Eredivisie, ma non sarebbe da escludere nemmeno un ritorno di fiamma del Galatasaray, club che aveva già manifestato interesse per l'olandese nella passata stagione. La società turca potrebbe tornare alla carica, mentre il Napoli sarebbe disposto a valutare eventuali offerte.

Situazione differente per David Neres, che continua ad avere estimatori in Brasile. L'ex Ajax potrebbe rappresentare un'altra possibile uscita, soprattutto alla luce dei problemi fisici che ne hanno condizionato la continuità.