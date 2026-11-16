Retroscena sul vertice ADL-Manna: ecco da cosa dipenderà il mercato di gennaio
Il Napoli inizia a programmare il mercato di gennaio, ma le risorse a disposizione potrebbero dipendere anche dal cammino europeo della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, giovedì pomeriggio si sarebbe tenuto a Roma un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna.
Napoli, ballano fino a 30 milioni per il mercato
Al centro del vertice ci sarebbero state le strategie per la prossima sessione invernale e soprattutto la definizione del possibile budget da investire. Una cifra che potrebbe essere condizionata dalla qualificazione ai playoff di Champions League, traguardo dal peso economico significativo per il club azzurro.
Secondo quanto riferito dal quotidiano, infatti, tra premi, market pool e bonus legati ai piazzamenti ballerebbero tra i 20 e i 30 milioni di euro
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