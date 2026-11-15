Video Cessione Napoli, Rizzetta lancia segnali chiari ad ADL: gli indizi social

Fabio Esposito parla di Rizzetta, De Laurentiis, Josh Hart e del progetto basket.

Fabio Esposito, giornalista e conduttore di "Tutto Basket Napoli" sulle frequenze della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, è intervenuto nel corso di "Domenica Sport" per analizzare le prospettive del progetto cestistico guidato da Matt Rizzetta e sul possibile interesse del presidente del Napoli Basket per il Napoli Calcio, sostenendo che la partita con Aurelio De Laurentiis non sia affatto chiusa e che i risultati sportivi degli azzurri potrebbero incidere sulla valutazione economica del club.

L'ingresso di Josh Hart nel Napoli Basketball rappresenta un ulteriore salto di qualità per la società?

“Assolutamente. Da grande tifoso dei New York Knicks, essendo stato a New York e avendo avuto la fortuna di vedere una partita al Madison Square Garden, vi dico che è tanta roba. Quando è arrivata la notizia ho ricevuto quaranta messaggi e dieci telefonate. Qualcuno mi ha addirittura chiesto se avessimo comprato Josh Hart per farlo giocare a Napoli. Ho dovuto spiegare che entra in società come investitore, mette capitali e crede nel progetto. È un'operazione importantissima che apre frontiere praticamente infinite. Non soltanto per gli investimenti nelle strutture, con il progetto di costruire un'arena da 13mila posti capace di ospitare eventi non esclusivamente legati al basket, ma anche dal punto di vista tecnico e dell'immagine”.

L'arrivo di Hart potrebbe favorire in futuro l'ingaggio di giocatori provenienti dall'NBA?

“Assolutamente sì. Credo che sia proprio uno degli obiettivi: creare un doppio canale per portare a Napoli giocatori in rampa di lancio, magari provenienti dal basket universitario americano, oppure seconde e terze linee NBA che non trovano spazio e vogliono rilanciarsi in Europa. Potrebbero arrivare anche giocatori a fine carriera, desiderosi di chiudere il proprio percorso in un contesto importante. Un personaggio come Josh Hart può attivare questi collegamenti e offrire opportunità enormi, soprattutto considerando le ambizioni europee del Napoli. Senza dimenticare il ritorno d'immagine che garantisce un nome del genere”.

Quanto conta la presenza di Jasmin Repesa nell'attrarre giocatori importanti e costruire un gruppo vincente?

“Repesa è un allenatore iconico, con un'esperienza internazionale infinita e una carriera che parla da sola. È un vincente, il vero comandante generale di questa armata. Ha un carisma e uno spessore che hanno permesso l'arrivo a Napoli di determinati giocatori e la creazione di un'alchimia particolare. Basta osservare come stanno bene insieme i giocatori, dentro e fuori dal campo. Con le trasferte europee e le partite ogni tre giorni trascorrono moltissimo tempo insieme e questo cementa il gruppo, soprattutto quando arrivano i risultati e le personalità sono compatibili. L'armonia fa la differenza. È una magia che Napoli sta vivendo e speriamo possa durare a lungo, perché questa stagione ha qualcosa di speciale”.

Ci sono novità sul possibile interesse di Matt Rizzetta per il Napoli Calcio oppure questa vicenda può considerarsi definitivamente chiusa?

“No, secondo me è una partita ancora aperta. Credo che Matt stia mandando segnali abbastanza chiari e non penso siano casuali. Ho notato alcune storie pubblicate sui social subito dopo le sconfitte del Napoli contro la Juventus a Torino e contro il Porto, nelle quali mostrava il Napoli Basketball, i cuoricini azzurri e il gruppo. Secondo me sta lanciando dei segnali rispetto a ciò che rappresenta come realtà vincente. Non voglio dire che lo faccia in contrapposizione al Napoli Calcio, perché lui è innamorato di Napoli e vorrebbe acquisire anche il club calcistico attraverso i fondi e gli investitori che ha alle spalle. Però è come se volesse mandare un messaggio alla controparte: guardate che io sono attendibile, i risultati li sto portando. Io sto vivendo un momento vincente, di grandissimo entusiasmo, mentre voi state attraversando una situazione molto diversa. Potrebbe essere anche un gioco delle parti, ma resto convinto che la partita sia aperta”.

Il valore economico richiesto da De Laurentiis potrebbe rappresentare l'ostacolo principale a un'eventuale acquisizione?

“Credo che il valore del Napoli non sia un miliardo e mezzo, come vorrebbe De Laurentiis. Bisogna considerare che la società non possiede importanti asset immobiliari. Ci sono il brand, i trofei e il valore della rosa, ma non esistono uno stadio o un centro sportivo di proprietà. Facciamo un'ipotesi che nessuno si augura, perché sono il primo tifoso del Napoli: se la squadra dovesse chiudere il campionato al nono o decimo posto, dopo una stagione negativa, e fosse necessario rifondare, potremmo ancora parlare di una società che vale un miliardo e mezzo? Oppure un miliardo? Secondo me no. È anche su una possibile nuova valutazione del club che si giocherà questa partita”.

La situazione potrebbe quindi evolversi al termine della stagione, anche in relazione ai risultati del Napoli?

“È ovvio. Proprio per questo credo che la vicenda debba essere monitorata con grande attenzione. Anche De Laurentiis potrebbe avere interesse a evitare un ulteriore ridimensionamento del valore del club. Vedremo che cosa succederà, ma secondo me è una situazione tutt'altro che chiusa”.