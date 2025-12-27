Podcast Lucca e Neres da scambiare al fantacalcio? Giordano: "Vi dico cosa fare..."

Antonio Giordano, pagellista di Fantacalcio.it, è intervenuto nel corso di "Sabato azzurro":

Siamo alla 17ª giornata di campionato e come attaccante c'è solo Lautaro Martinez tra i primi marcatori, cosa succede ai primi slot d'attacco? "Ragazzi noi ne avevamo parlato tantissimo durante l'estate, ci sono tantissimi dubbi per quanto riguarda i centravanti, nessun centravanti è così sicuro del posto, ce ne sono veramente pochi e di conseguenza da quel punto di vista vengono a mancare anche i bonus, perché se non hai certezze, non hai continuità, non hai fiducia è complicato pensare che tu possa sfornare bonus giornata dopo giornata. Se non appunto Lautaro Martinez che gioca sempre, il leader, il capitano, ma poi gli altri, lo stesso Kean che comunque è un titolare fisso, poi ogni caso è a sè, è la Fiorentina che sta vivendo purtroppo un brutto periodo e di conseguenza lui ne sta risentendo e invece calciatori di estro, di fantasia brillanti come Pulisic, come Orsolini, come Nico Paz hanno la meglio perché purtroppo in Serie A ragazzi questi calciatori con queste caratteristiche qui mancano, ce ne sono pochi, si contano sulle dita di una mano e chiaramente quelli là che ci sono però fanno la differenza, incidono in maniera concreta partita dopo partita e sono loro i veri primi slot. Considerando che poi li prendi a centrocampo, sono attaccanti aggiunti, era questa la strategia e noi l'avevamo detto, l'avevamo intuito e non proprio per fortuna, perché poi è sempre brutto vedere gli attaccanti rendere così poco, però si sta avverando".

A proposito di attaccanti, nel Napoli c'è un Rasmus Hojlund in rampa di lancio: ti aspetti che la coppia con Neres possa crescere ancora? "Assolutamente, sono calciatori che a me stanno piacendo molto insieme, Hojlund mi piaceva tanto anche preso singolarmente, Neres fino ad oggi aveva evidenziato dei problemi di continuità nel corso della sua carriera, comunque non è più giovanissimo e intanto sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua storia, credo che possano continuare a fare la differenza insieme e con il rientro magari di Kevin De Bruyne potrebbero andare a formare un po' quel Hamsik-Lavezzi-Cavani che abbiamo visto, anche per caratteristiche, questo tridente un po' asimmetrico e potrebbero serenamente andare a costruire quella roba lì. È chiaro che c'è un piccolo dettaglio che si chiama Romelu Lukaku, è chiaro che ha bisogno ancora di tempo, probabile che lo rivedremo ancora qualche minuto tra qualche settimana e soprattutto io non disdegno l'opzione della doppia punta. Io credo che sono due che per caratteristiche si possano sposare serenamente perché Lukaku è uno che ama le sponde, l'abbiamo visto l'anno scorso con McTominay. Spalle alla porta, il belga, ama un compagno che gli stia vicino e Hojlund, che ama anche scappare in profondità, potrebbe però fungere da aiutante a Big Rom quando sarà spalle alla porta, quindi io penso che è una coppia che può funzionare, è chiaro che si entra Lukaku, però esce Neres e io sinceramente, ragazzi, se Neres continua così, io credo sia abbastanza impossibile pensare di toglierlo, quindi potremmo vedere Lukaku come riserva di lusso nel Napoli, una cosa che probabilmente a inizio stagione, prima dell'infortunio, nessuno ne sarebbe mai aspettato. Vediamo come va, sono molto curioso perché tra un mesetto, un mesetto e mezzo Conte rischia di avere una rosa fantastica, a tutti a disposizione e forse una sola competizione, due competizioni da gestire e sono curioso di vedere che utilizzo ne farà dei suoi calciatori".

Al Fantacalcio si può pensare di scambiare Neres per sfruttare il suo momento di hype? "Allora, la domanda è giustissima, anche perché secondo me non è una cosa da nascondere perché il fantacalcio è fatto anche di questo, ossia bisogna anche un po' sfruttare i vari tifosi che ci sono all'interno delle leghe, quindi magari se hai nella tua lega uno, due, tre tifosi del Napoli, si può sfruttare anche quell'onda lì, perché magari presi dall'entusiasmo di Neres, che in questo momento sembra Vinicius Junior, chiaramente tu riesci a scambiarlo magari per qualcosa di più importante. Vi faccio un esempio proprio fresco, io ho Neres in un fantacalcio e sono riuscito a scambiarlo insieme a Bernabé per Calhanoglu, ho massimizzato Neres e sono andato a prendere un calciatore che secondo me tra rigori e quant'altro è destinato comunque ad arrivare a una doppia cifra, io non so se Neres continuerà in questo modo ma soprattutto, come dicevamo prima, il problema principale di Neres è l'abbondanza e fra un po' potrebbe verificarsi all'interno della rosa del Napoli, perché poi c'è Lukaku, c'è comunque Lang, c'è Politano, c'è Hojlund, torna De Bruyne, c'è Anguissa, c'è McTominay, ma chi gioca? Allora non è detto che Neres possa essere titolare 38 su 38, magari può tornare ad avere quello che aveva prima di tutti questi infortuni. Per cui arrivati a questo punto, adesso te lo sei anche gustato in questo momento fantastico, puoi prenderlo e puoi massimizzare. Alla fine è sempre una cosa che ha a che fare con il percepito, perché il percepito è fondamentale. Tu magari vedi Neres che nella miglior partita, probabilmente nel miglior momento della sua carriera, ha fatto tre gol e tre assist e pensi che stia facendo una stagione assurda e poi magari Gudmundsson, bistrattato, sta facendo una brutta stagione, pessimo, eccetera, ha fatto gli stessi bonus. Quindi a volte poi dipende sempre da come uno la vede, bisognerebbe essere un po' più lucidi, ma sappiamo che il fantacalcio non è solo questo".

Cosa fare invece con Lucca? "Dico la verità, io non mi aspettavo nulla di diverso da ciò. È un attaccante che in generale a me non ha mai fatto impazzire. Non mi piaceva, non mi è mai piaciuto, è uno che comunque ha fatto una sola stagione positiva la scorsa tirando anche qualche rigore di troppo, non è uno che mi ha mai impressionato più di tanto. Non è neanche uno che ha segnato tantissimo in carriera perché comunque anche al Pisa quando esplose fece una stagione dove alla fine andò a fare 7 gol in campionato, all'Ajax ha fatto malissimo, ho colleghi olandesi che pregavano tutti i giorni di non vederlo più in campo perché non lo sopportavano. Lì è una filosofia totalmente diversa, sappiamo bene come giocano, come pensano di mettere in campo le proprie squadre con Lucca, era come vedere veramente Luca Toni nel Barcellona di Guardiola, cioè un calciatore che magari può fare anche bene in un determinato contesto, ma il suo determinato contesto secondo me è roba di Torino, Udinese, Lecce, Sassuolo, squadre di questo genere. Mi sono meravigliato veramente tanto quando ho visto quella cifra spesa dal Napoli per Lorenzo Lucca, quando ho visto Conte insistere così tanto per Lorenzo Lucca che poi però alla fine non gioca mai, non fa neanche turnover, non gioca più di dieci minuti neanche contro il Pisa, contro la Cremonese, è chiaro che forse si sono resi conto. Per chi lo ha al fantacalcio, a questo punto gli aspetterei chiaramente l'assa di febbraio perché o si svincola, perché magari non l'avete pagato neanche pochissimo, oppure vai in una squadra dove può essere titolare magari un Lecce, dove Camarda e Sulic non stanno rendendo bene, ecco lì allora diventa anche un tassello importante".