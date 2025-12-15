Radio TN Caporale: "Un suicidio le scelte di Conte. Calo evidente, perché Vergara 0 minuti?

Il giornalista Carlo Caporale, dopo la brutta figura rimediata ad Udine, è intervenuto nel corso di Buongiorno Tutto Napoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Il Napoli ha poche energie, poche rotazioni e neanche ha forzato nuovi cambi. Ad Udine il calo è stato ancora più evidente e preoccupante. E’ una squadra che in questo momento ha la spia rossa del serbatoio accesa, è in affanno, non può supportare le assenze, ce l’ha fatta solo in un periodo e ora sta pagando tutto ciò. Vediamo le nuove soluzioni di Conte. Ma questo problema l'avevamo evidenziato già prima della partita, loro avranno un quadro fisico più completo, dopodichè però vediamo che le scelte sono sempre quelle ed una domanda ce la facciamo.

Perché non attingere da quelli più freschi? Vergara, che aveva dato una buona impressione, magari con più fiducia poteva crescere, con l'entusiasmo, ritagliarsi uno spazio importante, e ce n'è bisogno. Era una delle poche note positive dopo Lisbona, dicendo che meritava più spazio, poi esce con 0 minuti ad Udine in un quadro prestazionale sconfortante. Le domande vanno fatte. Non ho neanche capito tanto le mosse tattiche del secondo tempo, avevamo scampato lo svantaggio più volte, in difficoltà chiara, Conte cambia il sistema anche se lui dice di no, ha inserito Politano, Elmas è finito di là, giocatori più offensivi ma la salute non ti regge, è stato il suicidio finale perché eri già destinati alla sconfitta anche se non si sa come eri 0-0. In conferenza non mi ha convinto. Ora servono soluzioni, non c'è una sosta per rigenerarsi.

Ora c'è la Supercoppa, o la vinci o fai due partite che sono un beneficio solo economico. In questo momento di difficoltà è obbligatorio ruotare tra una partita e l'altra, rischiando anche di uscire subito! Conte a parole dice anche che bisogna utilizzare tutti, c'è bisogno di tutti, ma poi non fa corrispondere i fatti. Il problema mi sembra chiaro, ci sono giocatori che hanno bisogno di rifiatare, nel secondo tempo s'è vista proprio una difficoltà nel contrasto, l'Udinese andava al doppio! Pure Lucca meritava di iniziare, Hojlund non può essere sempre brillante e devastante ad ogni partita. Sì, ci ha fatto arrabbiare Lucca, ma viste le condizioni dei titolari...".