Radio TN Bosco: "Lucca? Se davvero piace alla Roma, proporrei scambio alla pari"

vedi letture

Christian Bosco, agente sportivo CONI e presidente IAFA, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Il Napoli a gennaio non è mai stato incline a grossissime operazioni, tranne per casi sporadici, o comunque sono stati affari dove si è piantato il seme per raccogliere il frutto da luglio in poi. Quindi in generale è un mercato complesso, bisogna trovare giusti incastri, anche perché per la questione liste, in Italia e in Europa, spesso e volentieri devi prima cedere e poi acquistare, ecco perché alle volte si concretizzano degli scambi. Ma, ripeto, neanche per gli scambi è semplice, c'è sempre bisogno dell'ok di tutte le parti, dei giocatori, degli agenti e dei club".

"Lucca via a gennaio in prestito? E' un'operazione complessa ma colgo l'occasione per un focus e un approfondimento su questo ragazzo, che è stato bersagliato in maniera ingenerosa. Sappiamo per certo che è un ottimo calciatore, tant'è vero che dopo un inizio in chiaroscuro ci sono comunque Roma e Milan interessate, ma dico anche ai giornalisti che mentalmente sta subendo questa sfiducia che avverte. Detto questo, sappiamo che il calcio è un mondo che va veloce e spesso non si può attendere troppo a lungo e allora io lancio una suggestione: se si verificasse questo interessamento reale della Roma, c'è un giocatore, Dovbyk, che già interessava al Napoli e che alla Roma non vive un bel momento. Allora si potrebbe ipotizzare un cambio di prestiti a gennaio senza muovere grosse cifre. Tutto però dipenderà dal recupero di Lukaku, vediamo di capire cosa accadrà quando tornerà a pieno regime".

"Mainoo? Al Napoli manca un giocatore di struttura e centimetri, un vice Anguissa. Mainoo è un ottimo giocatore, ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione unilaterale a favore dello United, ma ha vent'anni e non ha grossa struttura, è alto un metro e ottanta. Io preferisco l'opzione Magassa che viene dalla Premier, scuola Monaco, Under 21 francese che all'occorrenza può giocare anche come difensore".