Radio TuttoNapoli, inizia la programmazione: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

Ci siamo! Inizia il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Anche quest'oggi partiremo dalle 8 e lo faremo con Francesco Carbone con la rassegna stampa ed i primi opinionisti in “Buongiorno Tutto Napoli”.

Alle 9.00 due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata ed Arturo Minervini fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Davide Baratto che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con il gruppo di "Passionapoli" capitanato da Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma oggi non finisce qui: dalle 20 spazio a "Tutto basket Napoli" con l'analisi di Smallball 081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci sul sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android e Smart Tv Android

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android