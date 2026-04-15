Podcast Capuano, dubbi su De Bruyne: “Meglio Alisson tutta la vita!”

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“Conte è un allenatore di campo, ha bisogno di lavorare quotidianamente. Fare il ct è completamente diverso, sei più un selezionatore. Fossi io, continuerei a Napoli.”

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Mister, il futuro di Antonio Conte: resterà a Napoli o può pensare alla Nazionale?

“Conte è un allenatore di campo, ha bisogno di lavorare quotidianamente. Fare il ct è completamente diverso, sei più un selezionatore, devi portare i più bravi per sposare il tuo progetto tecnico. Fossi io, continuerei a Napoli. Il lavoro di Conte è di gran lunga superiore a quello dell’anno scorso, quando ha vinto lo Scudetto. Ci sono stati tanti infortuni e poche partite davvero sbagliate, la più sbagliata ad Eindhoven ed a Copenaghen. Anche a Parma poteva fare meglio, ha creato poco, ha preso gol su un rilancio del portiere senza copertura preventiva, Conte non prende quei gol lì".

Alcuni qui lo indicano come il problema del Napoli.

“Assolutamente no. Quali sarebbero le motivazioni? Uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto sono risultati importanti. Il calcio è un’azienda e conta il risultato, il resto è aria fritta. Se giochi bene e perdi una volta, due, poi inizi a criticare tutto e tutti e salta chiunque. Non sarà bellissimo il calcio del Napoli, ma è pragmatico, lineare, di posizione. Conte però ha sempre fatto risultati. Poi sulle richieste, lui allena il Napoli, non squadre di seconda fascia. Una delle piazze più importanti al mondo, è normale che chieda giocatori importanti".

Un giudizio su Alisson Santos?

“È un giocatore forte che può diventare fortissimo. Ha qualità, gamba e salta l’uomo con continuità.”

Cosa deve migliorare?

“Negli ultimi metri deve alzare di più la testa e non pensare sempre all’uno contro uno.”

Lei lo farebbe giocare sempre?

“Sì, soprattutto in questo momento. Uno così deve stare sempre in campo.”

Meglio lui o Kevin De Bruyne sull’esterno?

“Con tutto il rispetto per De Bruyne, tutta la vita Alisson. De Bruyne è devastante da centrale, ma sull’esterno non ha più la gamba.”

Come valuta il momento di De Bruyne?

“A spezzoni ha fatto bene, ma quando parte dall’inizio sta avendo qualche difficoltà.”

Il Napoli deve avere rimpianti per questo campionato?

“L’Inter ha vinto lo Scudetto, è difficile che cambi. Però qualche rammarico c’è, soprattutto per partite come Parma.”

Che giudizio dà alla stagione azzurra?

“Se arriva secondo con tutte le difficoltà, è un grande campionato.”