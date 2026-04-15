Podcast Frustalupi sta con ADL: "Se l’allenatore ha idea di andare via, è giusto dirlo prima"

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Nicolò Frustalupi è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Stanislav Lobotka è tra i migliori centrocampisti in circolazione?

“Sì, penso giochi ovunque nel mondo. È sotto gli occhi di tutti: gli manca solo qualche gol, ma gioca in una posizione più arretrata e ha meno occasioni per calciare.”

Come interpreti le parole di De Laurentiis su Conte?

“È un discorso difficile. Credo che il presidente si aspetti chiarezza: se l’allenatore ha idea di andare via, è giusto dirlo prima. Però sono discorsi prematuri, il campionato non è finito. Di solito ci si incontra a fine stagione per fare un bilancio e programmare il futuro.”

Quanto sarà importante programmare in anticipo?

“Fondamentale. Conte ha ancora un anno di contratto, quindi oggi è lui l’allenatore. Poi bisognerà incontrarsi e capire meglio.”

Cosa è mancato al Napoli contro il Parma?

“È stata una partita complicata, poco coraggio. Il Parma era chiusissimo e il Napoli ha avuto possesso ma poche soluzioni. È mancata la giocata dei campioni, anche il tiro da fuori.”

Differenza con l’Inter?

“L’Inter ha giocatori come Çalhanoglu che hanno il tiro da fuori nelle corde. Sono caratteristiche. Il Napoli ha segnato in altri modi, con inserimenti e colpi di testa.”

Che giudizio dai alla stagione?

“Separerei le due cose. In campionato il Napoli ha fatto molto bene, arrivare secondi è un ottimo risultato. In Champions invece è stato un flop importante: una squadra così forte doveva fare di più.”

Ti aspetti una reazione di Conte in Europa?

“Sì, ma giocare ogni tre giorni è un altro sport. Senza coppe puoi lavorare meglio in settimana. Con la Champions cambia tutto: preparazione, energie, gestione. Bisogna adattarsi.”

Alisson Santos dovrebbe giocare sempre?

“È un ottimo giocatore, salta l’uomo ed è una qualità importante. Ma Conte sa meglio di tutti chi mettere.”

Cosa si dice ai giocatori ora?

“Di dare sempre il massimo e non avere rimpianti. Il calcio è imprevedibile: basta una partita per cambiare tutto. Le squadre che lottano per salvarsi sono molto pericolose.”

Lo scudetto è ancora possibile?

“È difficile, ma bisogna crederci. Se l’Inter sarà più brava, le si farà un applauso. Questo è lo sport.”