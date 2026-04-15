Podcast Capuano, dubbi su De Bruyne: “Meglio Alisson tutta la vita: lo farei giocare sempre!"

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“Conte è un allenatore di campo, ha bisogno di lavorare quotidianamente. Fare il ct è completamente diverso, sei più un selezionatore. Io continuerei a Napoli".

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Mister, il futuro di Antonio Conte: resterà a Napoli o può pensare alla Nazionale?

“Conte è un allenatore di campo, ha bisogno di lavorare quotidianamente. Fare il ct è completamente diverso, sei più un selezionatore, devi portare i più bravi per sposare il tuo progetto tecnico. Fossi io, continuerei a Napoli. Il lavoro di Conte è di gran lunga superiore a quello dell’anno scorso, quando ha vinto lo Scudetto. Ci sono stati tanti infortuni e poche partite davvero sbagliate, la più sbagliata ad Eindhoven ed a Copenaghen. Anche a Parma poteva fare meglio, ha creato poco, ha preso gol su un rilancio del portiere senza copertura preventiva, Conte non prende quei gol lì".

Alcuni qui lo indicano come il problema del Napoli.

“Assolutamente no. Quali sarebbero le motivazioni? Uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto sono risultati importanti. Il calcio è un’azienda e conta il risultato, il resto è aria fritta. Se giochi bene e perdi una volta, due, poi inizi a criticare tutto e tutti e salta chiunque. Non sarà bellissimo il calcio del Napoli, ma è pragmatico, lineare, di posizione. Conte però ha sempre fatto risultati. Poi sulle richieste, lui allena il Napoli, non squadre di seconda fascia. Una delle piazze più importanti al mondo, è normale che chieda giocatori importanti".

Un giudizio su Alisson Santos? Può fare la differenza, almeno ci sembra da fuori.

“Lo dissi quando arrivò. È un giocatore forte che può diventare fortissimo. Deve ambientarsi nel calcio italiano. Quando arriva negli ultimi metri deve alzare un po' più la testa e non pensare sempre all’uno contro uno. Ha gamba, qualità, molto forte, fa la differenza, li isoli sulla linea e gli crei l'uno contro uno senza sovrapposizione esterna e su 10 volte 8 ti salta e uno così hai voglia lo schema ed il tiki taka... io lo farei giocare sempre. De Bruyne o Alisson? Io sono amico di Conte, lo conosco da quando giocava, lui vive lo spogliatoio... ma tutta la vita Alisson, con rispetto per De Bruyne è devastante da centrale, ma sull’esterno non ha più la gamba, con onestà lo dico. Viene anche da un infortunio, non è il vero De Bruyne, ma negli spezzoni fece benissimo, dall'inizio qualche problema lo sta avendo".

Il Napoli deve avere rimpianti per questo campionato?

“Io non sono uno di quelli che si appella alla matematica. L’Inter ha vinto lo Scudetto, è difficile che si suicidi. Però qualche rammarico c’è, soprattutto per partite come Parma. Il Napoli non mi è piaciuta, ha creato pochissimo. In altre gare poteva fare meglio. Comunque se arriva secondo con tutte le difficoltà, è un grande campionato. Il rammarico c'è”.