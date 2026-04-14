“Conte non lascerebbe mai all’ultimo”, ma è già accaduto: alla Juve andò via a ritiro iniziato

“Conte non lascerebbe mai all’ultimo”, ma è già accaduto: alla Juve andò via a ritiro iniziatoTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:30Dai social
di Antonio Noto
Antonio Conte andò via dalla Juventus ad inizio del ritiro nell'estate del 2014.

Il giornalista Dario Pellegrini scrive un post-ironico sul futuro di Antonio Conte al Napoli, ricordando il passsato del tecnico quando andò via dalla Juventus ad inizio del ritiro estivo: "ADL sostiene Conte non sia soggetto da abbandonare all’ultimo minuto. Oddio, presidente...". Sotto la foto di Conte del suo ultimo ritiro bianconero nell'estate 2014 quando comunicò a preparazione iniziata della separazione con la Juventus per divergenze con la società.