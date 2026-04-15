Lukaku, è già finita? Il Mattino: "Diffiicilmente tornerà a disposizione entro fine stagione"
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rientro di Romelu Lukaku continua a slittare. L’attaccante belga, infatti, difficilmente tornerà a disposizione del Napoli entro la fine della stagione. Il quotidiano sottolinea come sia stato fissato un nuovo appuntamento per lunedì, all’inizio della settimana che porterà alla sfida contro la Cremonese.
Tuttavia, si tratta dell’ennesima data indicata per il rientro a Castel Volturno, dopo diversi tentativi già naufragati nei giorni precedenti. Nel frattempo, il club ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, evitando che la situazione finisse al centro dell’attenzione mediatica.
Ricordiamo la Nota del club nei confronti di Romelu Lukaku diffusa nelle scorse settimane
"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".
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