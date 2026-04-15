Corsera: "Da Gasperini al ritorno di Sarri, tutte le ipotesi se Conte lascia"
Il Corriere della Sera analizza gli scenari in casa Napoli in caso di separazione da Antonio Conte, soffermandosi sui possibili sostituti e sui limiti entro cui dovrà muoversi il club. Secondo il quotidiano, "De Laurentiis ha vincoli di bilancio. Non può continuare ad investire come l'estate scorsa su giocatori che poi non hanno reso o comunque che l'allenatore non ha ritenuto all'altezza del progetto". Un passaggio che chiarisce la linea futura del presidente, più prudente sul mercato.
Sul fronte Conte, invece, viene evidenziato anche l’aspetto economico legato a un’eventuale esperienza in azzurro con la Nazionale: "la Nazionale non garantisce certo a Conte una cifra neanche avvicinabile allo stipendio che gli dà il Napoli".
Per quanto riguarda i possibili successori, il Corriere della Sera traccia una lista ben definita: "Gasperini resta sempre nella sua orbita, se con la Roma e Ranieri non troverà una quadra", mentre "Grosso è un emergente che piace". Attenzione anche a profili più strutturati: "Maresca molto più di una suggestione", fino a una soluzione dal sapore di ritorno: "Sarri potrebbe essere un gradito ritorno".
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