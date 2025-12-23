Radio TN Il punto del Direttore: "Miglior gara dell'era Conte! Mai visto il Bologna soffrire così"

vedi letture

Nel corso del post-partita di Napoli-Bologna, il direttore Tutto Napoli Antonio Gaito ha commentato il trionfo dei partenopei sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Probabilmente questa può essere stata la miglior partita della gestione di Antonio Conte. Il Napoli poteva vincere con cinque-sei reti e mi tengo basso: più il Bologna pressava, più il Napoli trovava spazi. Cioè, l'arma vincente del Bologna - questa pressione asfissiante che non fa uscire dalla metà campo gli avversari -, il Napoli è riuscito a trasformarla in punto debole trovando sempre l'uomo tra le linee e la verticale.

Neanche contro le big europee quando il Bologna ha perso, in Champions League ad esempio, ha perso in questa maniera soffrendo così. Quando ha perso quelle partite spesso le ha perse avendo più possesso, più passaggi... io non ho mai visto il Bologna alle corde come questa sera. Al di là della vittoria, perché sapevamo che il Napoli partiva favorito avendo un piccolo vantaggio tecnico, il Napoli ha fatto sembrare la partita facile. Questo è un dato importante da cui partire, il risultato poteva essere veramente molto più ampio con una goleada. Il Napoli ha dominato una squadra che solitamente domina gli altri: non solo la vittoria, ma come l'hai ottenuta, cioè con una prova di forza davvero straordinaria che io non mi aspettavo".