Centro Sportivo, ADL ha ipotecato altri 5 ettari: il progetto per il futuro

Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis opziona altri 5 ettari oltre ai 13 previsti. In arrivo convitto per le giovanili

Il nuovo centro sportivo del Napoli si allarga. Oltre ai 13 ettari già previsti, il presidente De Laurentiis ha opzionato altri 5 ettari confinanti, attualmente ipotecati. Un’operazione che porta il progetto a un livello più ambizioso e che mira a riunire in un’unica area tutte le attività del club, dalla prima squadra al settore giovanile. I dettagli sul Cds oggi in edicola.

Centro sportivo Napoli, il piano sui 13 ettari

Il piano di lavoro sull’area principale prevede altri campi e poi piscine, aree massaggi, uno spazio media e nuovi uffici. Una struttura pensata per offrire alla squadra e allo staff tutto ciò che serve a lavorare in modo moderno e completo, con spazi dedicati sia alla preparazione sia al recupero e alla comunicazione. Il progetto, dunque, non si limita ai campi di allenamento ma punta a costruire un vero complesso sportivo.

Convitto, stadio per la Primavera e squadra femminile

I 5 ettari aggiuntivi serviranno a realizzare un convitto per le giovanili e uno stadio per la Primavera, con una tribunetta da tremila posti. Un investimento che rafforza il legame tra il club e il proprio vivaio, offrendo ai ragazzi una sede adeguata dove crescere e giocare. L’obiettivo è anche quello di ricavare uno spazio per la squadra femminile, che troverebbe così una casa all’interno dello stesso complesso. Resta da capire come e quando l’area, ora ipotecata, potrà essere acquisita, ma il disegno è chiaro: creare un polo unico per tutto il Napoli.