Centro Sportivo, ADL ha ipotecato altri 5 ettari: il progetto per il futuro
Il nuovo centro sportivo del Napoli si allarga. Oltre ai 13 ettari già previsti, il presidente De Laurentiis ha opzionato altri 5 ettari confinanti, attualmente ipotecati. Un’operazione che porta il progetto a un livello più ambizioso e che mira a riunire in un’unica area tutte le attività del club, dalla prima squadra al settore giovanile. I dettagli sul Cds oggi in edicola.
Centro sportivo Napoli, il piano sui 13 ettari
Il piano di lavoro sull’area principale prevede altri campi e poi piscine, aree massaggi, uno spazio media e nuovi uffici. Una struttura pensata per offrire alla squadra e allo staff tutto ciò che serve a lavorare in modo moderno e completo, con spazi dedicati sia alla preparazione sia al recupero e alla comunicazione. Il progetto, dunque, non si limita ai campi di allenamento ma punta a costruire un vero complesso sportivo.
Convitto, stadio per la Primavera e squadra femminile
I 5 ettari aggiuntivi serviranno a realizzare un convitto per le giovanili e uno stadio per la Primavera, con una tribunetta da tremila posti. Un investimento che rafforza il legame tra il club e il proprio vivaio, offrendo ai ragazzi una sede adeguata dove crescere e giocare. L’obiettivo è anche quello di ricavare uno spazio per la squadra femminile, che troverebbe così una casa all’interno dello stesso complesso. Resta da capire come e quando l’area, ora ipotecata, potrà essere acquisita, ma il disegno è chiaro: creare un polo unico per tutto il Napoli.
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