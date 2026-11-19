Podcast Svolta Napoli, Caporale: "In prospettiva può esserci spazio per l'Under 23"

Carlo Caporale, giornalista, opinionista di RTN, ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto è importante la realizzazione del nuovo centro sportivo per la crescita del Napoli, anche dal punto di vista economico e del valore del club?

"È un passo molto significativo, i cui benefici si apprezzeranno soprattutto nel tempo. Avrà un impatto sulla crescita economica e infrastrutturale della società, ma potrà portare vantaggi anche sul piano tecnico. La prima squadra avrà a disposizione strutture moderne, servizi adeguati, un centro medico, sale di ritrovo e una foresteria per i ritiri pre-partita. Fondamentale sarà anche il settore giovanile, che finora ha sofferto la mancanza di strutture e campi adeguati. Avere le squadre più giovani, soprattutto la Primavera, vicine alla prima squadra permetterà all'area tecnica di seguirne meglio la crescita e individuare eventuali talenti da inserire in prima squadra. In prospettiva potrebbe esserci spazio anche per l'Under 23. Sono vantaggi difficili da quantificare nell'immediato, ma importanti nel medio-lungo periodo. Inoltre, il Napoli si doterà finalmente di un patrimonio immobiliare di proprietà, che contribuirà ad aumentare il valore economico della società anche in vista di un'eventuale futura cessione."

Per sfruttare davvero il nuovo centro sportivo servirà anche un progetto di sviluppo del settore giovanile, magari con una seconda squadra e investimenti sugli istruttori?

"Assolutamente sì. Le strutture sono il punto di partenza, ma serviranno investimenti specifici nello scouting, nella ricerca dei talenti e soprattutto nella qualità degli istruttori. La Campania offre un territorio ricco di giovani calciatori, ma negli anni il Napoli ha progressivamente perso quella rete di osservazione e collaborazione con le realtà locali che un tempo era molto sviluppata. Bisognerà ricostruirla, perché nel frattempo altre società hanno consolidato rapporti con numerose scuole calcio del territorio. Occorrerà inoltre dotarsi di staff qualificati, partendo proprio dalla formazione dei più giovani fino ad arrivare alla Primavera ed eventualmente all'Under 23. De Laurentiis in passato ha preferito investire sui giocatori già pronti, ritenendo economicamente più conveniente acquistarli all'esterno piuttosto che formarli in casa. Ma il mercato sta cambiando e altre società hanno dimostrato quanto possa essere vantaggioso questo modello. La Juventus, ad esempio, con la seconda squadra ha creato un bacino di talenti, alcuni dei quali sono stati valorizzati e ceduti ad altri club, generando risorse economiche da reinvestire sul mercato. Si è creato così un circolo virtuoso, sia tecnico sia finanziario, che anche il Napoli potrebbe sfruttare attraverso una programmazione seria e mirata."

Rispetto al passato, quando il Napoli aveva strutture come Soccavo, quanto rappresenta un passo avanti questo nuovo centro sportivo?

"Credo sia inutile alimentare confronti e polemiche con il passato. Il centro sportivo di Soccavo era adeguato ai canoni degli anni Ottanta, ma aveva un solo campo di allenamento e, soprattutto durante l'inverno, le condizioni non erano certo ottimali. La squadra disponeva comunque di diversi servizi, dalla foresteria alla sala ristorante, e poteva svolgere lì i propri ritiri. Ma già allora altre società avevano strutture più moderne e attrezzate. Anche per questo si era pensato di realizzare un nuovo centro a Marianella, un progetto rimasto incompiuto dopo il fallimento del Napoli. Oggi finalmente si sta andando avanti con un impianto di proprietà, ed è sicuramente un passo importante, anche se arriva con molto ritardo. Meglio tardi che mai. In passato è stato detto che, se De Laurentiis fosse riuscito a realizzare un centro sportivo all'altezza, sarebbe stato il miglior presidente della storia del Napoli: un giudizio significativo, soprattutto perché arriva da chi conosce bene il lavoro nel settore giovanile e l'importanza delle strutture. Ora bisognerà completare le pratiche burocratiche e passare alla realizzazione concreta. Si è parlato di un progetto ispirato al centro sportivo del Manchester City, ma non conosciamo ancora tutti i dettagli. Sarà giusto giudicarlo quando avremo modo di vedere la struttura realizzata. Per il momento concentrerei l'attenzione sulla positività di questo passaggio, senza cercare paragoni con il passato che hanno ormai poco senso."