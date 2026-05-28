Podcast Cessione Napoli? Fedele: "Dura rifiutare certe cifre. ADL dovrà trovare compromesso"

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De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli? “Secondo me sì. Ha preso il club dal fallimento e lo ha portato a una valutazione enorme"

Enrico Fedele è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Le parole di Conte dopo l’ultima partita hanno spiazzato molti tifosi. Come le giudica?

“Conte fa le stesse cose da anni: va via e dice sempre le stesse cose. È un ottimo animale da campo ma un pessimo comunicatore, che non sa prendersi le sue responsabilità. È stata una cosa surreale, una caduta di stile, anche da parte del presidente che rispondeva con il telefono acceso come se stesse al bar. A un certo punto l’ha lasciato ed è andato via. È un’offesa all’immagine del Napoli.”

Quali sono i veri motivi dell’addio?

“I veri motivi li ha spiegati De Laurentiis: il Napoli non può competere economicamente con altri club e deve seguire una strada diversa per mantenersi sostenibile. Conte a queste condizioni non ci sta. Era tutto chiaro da tempo.”

Che idea si è fatto di Vincenzo Italiano?

“È un ragazzo intelligente, con un gioco aggressivo e offensivo. Ha un difetto: gioca uomo contro uomo e prende troppi gol. Però propone calcio e porta novità. Napoli è una piazza che ha bisogno anche di questo.”

Lei sceglierebbe Allegri o Italiano?

“Io avrei preso Allegri, ma dipende dal progetto. Esistono aspetti economici, tecnici e societari. Non sono per gli allenatori manager che scelgono tutto loro.”

Il Napoli può permettersi un’altra stagione fuori dalla Champions?

“Assolutamente no. Il Napoli ha bisogno della Champions per mantenere equilibrio economico. De Laurentiis è stato bravissimo nella gestione finanziaria, ma il club deve continuare a stare ad alti livelli.”

Quale sarà l’obiettivo del Napoli con Italiano?

“La qualificazione in Champions. Oggi Inter, Juve, Milan e Roma sono concorrenti forti. Bisogna essere realistici.”

De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli?

“Secondo me sì. A certe cifre diventa difficile dire no. Ha preso il club dal fallimento e lo ha portato a una valutazione enorme. Prima o poi dovrà trovare un compromesso.”