Ultim'ora Panchina Napoli, Romano: "Oggi contatti con Allegri, pronto biennale. Su Italiano..."

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In queste ore stanno andando avanti i dialoghi con Allegri e Italiano ed il duello sembra essere alla pari: ADL sta facendo le sue valutazioni

Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano si contendono il posto di allenatore per la panchina del Napoli, dopo l'addio di Antonio Conte. In queste ore stanno andando avanti i dialoghi ed il duello sembra essere alla pari, senza che uno dei due tecnici sia particolarmente favorito: Aurelio De Laurentiis sta facendo le sue valutazioni e sarà sua l'ultima parola. A fare il punto della situazione è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che su YouTube ha riferito quanto segue:

"Il Napoli prima dell’ultima giornata di campionato era in pressing forte su Max Allegri, soprattutto con il direttore sportivo Giovanni Manna. Poi dal weekend in avanti il Napoli ha voluto incontrare Italiano: il contatto è stato molto positivo. Ma l’ultima parola sempre tra le mani De Laurentiis. Quindi, nella giornata di ieri non ci sono stati contatti con Allegri, il Napoli si è focalizzato su Italiano.

Oggi il Napoli ha parlato nuovamente con Max Allegri e chi gli è vicino. Il Napoli si è preso queste 48 ore per andare in profondità di entrambi i discorsi. La scelta sarà del Presidente nei prossimi giorni. Italiano deve liberarsi eventualmente dal Bologna e ne parlerà con i suoi procuratori nelle prossime ore, come valutare un'uscita. Allegri ha fatto sapere di essere pronto anche ad accettare un contratto breve, di due anni. La scelta finale sarà di De Laurentiis, tocca aspettare".

