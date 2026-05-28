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Napoli tra Italiano e Allegri, Il Mattino: "Una poltrona per due"
"Una poltrona per due", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della scelta allenatore per la panchina del Napoli dopo l'addio di Conte. Il sommario: "Oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi. Allegri alla finestra". Di seguito la prima pagina integrale.
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Prima paginaDopo-Conte, Il Mattino: "Allegri licenziato dal Milan. In pole con Italiano per il Napoli"
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Copertina TuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna di Antonio Noto
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