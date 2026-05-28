Prima pagina

Napoli tra Italiano e Allegri, Il Mattino: "Una poltrona per due"

Napoli tra Italiano e Allegri, Il Mattino: "Una poltrona per due"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Una poltrona per due", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della scelta allenatore per la panchina del Napoli dopo l'addio di Conte. Il sommario: "Oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi. Allegri alla finestra". Di seguito la prima pagina integrale.