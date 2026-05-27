Tuttonapoli “No ai dinosauri! Sì ad Italiano”, si accende il dibattito a Passionapoli

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Durante PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, si è acceso il confronto sul futuro della panchina azzurra dopo l’addio di Antonio Conte. Opinioni diverse, ma una linea comune: il Napoli dovrà scegliere con attenzione il profilo da cui ripartire.

Nicola Luongo ha diviso le proprie preferenze in tre categorie precise: “No assolutamente ai ‘dinosauri’ Max Allegri e Roberto Mancini, che comunque se dovessero arrivare sosterrò, ma non sceglierei”. Poi le aperture ai profili più moderni e offensivi: “Sì pieno per Vincenzo Italiano ed Iraola”. Infine, la scelta più prospettica: “Sì per Fabio Grosso ed ancor di più Fabio Pisacane”.

Francesco Izzo si è detto sulla stessa linea: “Concordo sul no assoluto per Allegri e Mancini per mantenere coerenza sul calcio evoluto e moderno”. Poi il passaggio sui giovani allenatori: “Grosso e Pisacane andrebbero protetti dalla società”. E sulla scelta ideale: “Iraola sarebbe perfetto. Una chance a Vincenzo Italiano la darei”.

Più equilibrata la posizione finale di Guido Gaglione: “Desidero anch’io un profilo giovane e innovativo, ma non sono convinto che un dinosauro faccia sicuramente male a Napoli”.

Un dibattito apertissimo che fotografa perfettamente i dubbi e le speranze della piazza azzurra per il futuro.