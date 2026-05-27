Ultim'ora Italiano-Bologna, domattina il vertice! Schira: “Se si libera, sarà il tecnico del Napoli!”

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Se Vincenzo Italiano dovesse ottenere l'ok per liberarsi dai felsinei, allora è molto probabile che Aurelio De Laurentiis affondi il colpo

Tiene banco la questione allenatore in casa Napoli: sostituire il partente Antonio Conte non è cosa da poco e la società sta portando avanti attente valutazioni. Al momento sono due i nomi in pole: Massimiliano Allegri, appena esonerato dal Milan, che si è già detto pronto ad un contratto breve, di due anni; Vincenzo Italiano, che pare il preferito del club azzurro ma è ancora legato contrattualmente al Bologna.

Così, la giornata di domani potrebbe essere cruciale: se Vincenzo Italiano dovesse ottenere l'ok per liberarsi dai felsinei, allora è molto probabile che Aurelio De Laurentiis affondi il colpo sull'allenatore per portarlo sulla panchina del Napoli. A riportarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che su X scrive: "Programmato un incontro domani mattina alle 11:00 tra Vincenzo Italiano e il Bologna per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club, anche se i rossoblù vorrebbero trattenerlo. Il Napoli è alla finestra. Se completeranno la risoluzione del contratto, il Napoli lo firmerà".