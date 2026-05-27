Ultim'ora Bologna, Di Vaio su Italiano: “Incontro con ADL? Non ci hanno avvertiti. Nostra idea è tenerlo, ma prima si decide meglio è…”

vedi letture

Se Italiano dice di voler andare via? "Ci dispiacerebbe molto. Se c’è da prendere quel tipo di decisione, prima si prende meglio è"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano, attuale tecnico dei felsinei che è però richiesto dal Napoli per sostituire Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni ai microfoni di TuttoBologna: "Cosa succederà con Italiano? Dopo l’incontro vi diremo quello che sarà. Tra domani e venerdì, ci siamo per l’incontro".

Siete rimasti sorpresi dell’incontro di ieri a Roma per parlare con il Napoli? "Fa parte del nostro mondo, ma non ci hanno avvertito… non è una grande novità nel nostro mondo. La nostra idea non cambia su quello che vogliamo fare con Italiano. Anche Mihajlovic era andato tante volte a parlare… che Italiano possa essere nella lista delle grandi squadre ci rende orgogliosi, perché ci ha portato una grande coppa. Vuol dire che stiamo facendo un lavoro importante".

Se vi dice di voler andare via? Si tiene un allenatore controvoglia? "Ci dispiacerebbe molto, perché siamo convinti che con il mister abbiamo più possibilità di tornare in europa l’anno prossimo".

C’è un limite temporale per trovare un nuovo allenatore? "Se c’è da prendere quel tipo di decisione, prima si prende meglio è. La strategia del calciomercato cambia qualcosa in base all’allenatore. Ci dovremo adeguare, se fosse, alle indicazioni del nuovo allenatore. Continueremo con un allenatore che fa un modulo simile al nostro, non andremo con un allenatore da 352. Sarà un mercato molto lungo anche per quello che sta succedendo con gli allenatori”.