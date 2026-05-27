Ultim'ora Allegri-Napoli, già pronta bozza contratto! Sky: "Oggi nuovi contatti tra le parti"

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Parallelamente resta da monitorare anche la situazione legata a Vincenzo Italiano. Il club starebbe valutando con attenzione ogni dettaglio dell’operazione

Il Napoli prosegue il lavoro per definire il futuro della propria panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti con Massimiliano Allegri, considerato uno dei candidati per guidare gli azzurri nella prossima stagione. Il club starebbe valutando con attenzione ogni dettaglio dell’operazione, mantenendo vivi i dialoghi con l’ex tecnico della Juventus per capire margini e tempi di un possibile accordo. La società vuole accelerare per programmare al meglio il prossimo campionato e le strategie di mercato.

Il Bologna valuta il futuro di Italiano

Parallelamente resta da monitorare anche la situazione legata a Vincenzo Italiano. Nella giornata di domani è previsto un incontro tra il tecnico e il Bologna per fare il punto sul futuro e comprendere se esistano le condizioni per una separazione. Il confronto servirà a chiarire le intenzioni delle parti e a valutare eventuali sviluppi nelle prossime settimane, in un valzer delle panchine che continua a coinvolgere diversi club di Serie A.

"È (sempre) corsa a due: il Napoli punta con decisione Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano per il post Antonio Conte. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, gli azzurri hanno fissato un nuovo contatto con l'ex allenatore del Milan, con cui è stata già trovata una bozza di intesa per un contratto biennale. Il toscano, però, non è l'unico nome. Il Napoli è forte anche su Vincenzo Italiano. In questo senso, domani, 28 maggio, è fissato un incontro tra l'allenatore rossoblù e il Bologna per capire se e come possa libearsi. La decisione finale, comunque, spetterà ad Aurelio De Laurentiis. Dopo aver analizzato pro e contro di ogni nome, si procederà con la scelta del nuovo allenatore", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.