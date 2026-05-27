Podcast Chirico ricorda: "Lo scorso anno fu il Napoli a 'liberare' Allegri per il Milan"

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Il giornalista di fede juventina Marcello Chirico è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli.

Il giornalista di fede juventina Marcello Chirico è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Hai raccontato anche di un retroscena tra Conte, Napoli e Allegri…

“L’estate scorsa Conte era praticamente destinato alla Juventus. Fu bloccato da Manna e De Laurentiis. Quel giorno chiamarono Allegri chiedendogli di non firmare ancora col Milan, perché aspettavano la risposta definitiva di Conte. Poi arrivò il messaggio finale: Conte restava e Allegri fu libero di andare avanti con il Milan”.

Se dovessi scegliere tu il nuovo allenatore del Napoli?

“Io andrei su Italiano. È moderno, coraggioso, prova sempre a fare calcio. Non ha ancora vinto tanto, ma non ha mai avuto una squadra davvero competitiva. Allegri invece è un allenatore che non si aggiorna più”.