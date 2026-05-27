Italiano-Napoli, Schira: "Arriva nel momento giusto, non ha sbagliato una stagione"

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Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Secondo me l’importante è che la società sia convinta della scelta. E il Napoli negli ultimi anni ha sempre scelto bene. Se pensiamo agli ultimi 10-12 anni, a Napoli sono passati Benitez, Ancelotti, Spalletti, Conte. Quasi tutte le scelte sono state corrette, salvo il famoso anno post terzo Scudetto. Italiano per me è un allenatore bravo e mi auguro venga sostenuto. Io ricordo quando il Napoli prese Maurizio Sarri e non c’era grande entusiasmo. Tutti dicevano: ‘Ha preso un allenatore dall’Empoli che si è salvato’. Poi invece Sarri fa benissimo. L’importante è che ci siano idee chiare da parte della proprietà. Napoli è una società ben guidata e strutturata.”

Italiano arriva nel momento giusto della sua carriera? “Secondo me sì. Italiano, che conosco da tanti anni, fino a oggi non ha mai sbagliato una stagione. In Serie C vince col Trapani, in Serie B porta lo Spezia in A vincendo i playoff, poi si salva in Serie A battendo Napoli e Milan. Va alla Fiorentina e la riporta nelle coppe dopo tanti anni: tre finali, tre qualificazioni europee. Poi arriva al Bologna e vince la Coppa Italia. Quest’anno ha fatto anche i quarti di finale di Europa League, che a Bologna non si vedono tutti gli anni. È un allenatore che merita l’occasione in una big e Napoli arriva nel momento giusto per lui.”