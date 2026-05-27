Podcast Santacroce: "Il prossimo allenatore dovrà rimettere a posto in primis la fase difensiva"

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Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno.

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Italiano e Allegri sono profili molto diversi. Come mai il Napoli sta valutando entrambi? “Quando ho smesso di giocare e ho fatto il corso allenatori ho capito realmente tutto il lavoro che c’è dietro, a prescindere poi dal modo di giocare. C’è un grandissimo lavoro e io rispetto tanto questa professione.

A me piacciono tutti i tipi di allenatori: quelli più difensivisti, quelli più propositivi, quelli che cercano di avere più possesso. È molto vario. Sicuramente spero in un allenatore che sappia far rendere al massimo questa squadra. C’è tanto lavoro da fare perché si è persa un po’ di fase difensiva, cosa che nei primi anni eravamo forse tra le migliori. Quindi c’è da ricompattare e ricostruire tanto".