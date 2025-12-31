Podcast Clausola Hojlund, Laudisa: "Affare super, ma il Napoli ha dovuto accontentarlo"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Clausola Hojlund? Mi divertirei a rileggere il contratto nell'emergenza nata in estate. Per me l'operazione è stata un capolavoro. Bisognava convincere il giocatore a vestire la maglia del Napoli e il ragazzo ha dettato le sue condizioni, c'era anche il Milan. Hojlund era andato allo United per 73 milioni e si era svalutato. Il Napoli anche se dovesse cederlo per la clausola di 85 milioni nel 2027 metterebbe a segno un'altra plusvalenza importante".