Podcast Pavarese: "McTominay via con super offerta? ADL ci ha insegnato una cosa"

vedi letture

Luigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "

"Nel nostro lavoro a certi livelli si tende a sviare rispetto ai reali obiettivi. Spesso si dicono anche solo mezze verità per dare una scossa e una sveglia a chi ha manifestato un certo interesse verso i propri calciatori. Detto questo, credo che Manna sia stato sincero. Parte del suo lavoro è incentrato a risolvere le emergenze per gli infortuni"

"Napoli è una piazza che ormai ha imparato ad aspettare. Prima molti giocatori venivano subito bocciati. Lucca è un investimento importante per il futuro. Fino all'anno scorso era ambito da molti club. Il Napoli ha vinto la concorrenza. Ovviamente bisognerà lavorare sulla testa del ragazzo che deve ritrovare le sue convinzioni e la forza che gli ha consentito di arrivare in una grande squadra".

McTominay via se arriva giusta offerta? Il Napoli non ha mai ritenuto nessun giocatore incedibile. Se arriva un'offerta consona per il valore del calciatore, va presa in considerazione".