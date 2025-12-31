Podcast Delio Rossi: "Parole Conte? Forse ho capito a chi erano rivolte"

vedi letture

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Lazio-Napoli? Sarà una bella partita, avrà più da perdere il Napoli che deve difendere uno scudetto e un trend positivo. Da esterno fatico a giudicare le difficoltà del Napoli tra Benfica e Udinese. Il vero motivo lo conosce solo Conte. So che il Napoli è forte e ha inserito altri giocatori molto bravi in estate in organico.

Lucca in attacco è quello che ha caratteristiche diverse perché attacca meno la profondità, difende non benissimo palla. Forse giocherebbe meglio in un'altra squadra e magari con un giocatore vicino.

Conte post-Cremonese? Nella comunicazione di solito ci sono due canali, uno ha un messaggio interno e uno esterno. Non so Conte cosa volesse dire. Conte è uno dei migliori al mondo e non si accontenta, vuole sempre di più. Magari il suo era un messaggio rivolto soprattutto alla società.

Il mercato di gennaio è molto insidioso, rischi di fare scambi e devi trovare quei giocatori che rendono la rosa più omogenea ma non è facile. Per me o va tenuto sempre aperto, altrimenti bisogna ridurre il numero di giorni in cui è aperto durante le finestre consentite".