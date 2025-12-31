Podcast Forgione non ha dubbi: "La partita più importante del 2025 forse non tutti la ricordano"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Questo è un anno che resta nella storia, ci auguriamo possano aumentare. Per ora gli scudetti sono quattro. Sarebbe anche bello e paradossale dimenticarsi di una vittoria, vorrebbe dire aver vinto tanto. Siamo sulla buona strada per diventare quello che Conte ha detto che non siamo ancora".

"I miei tre protagonisti del 2025? Indubbiamente McTominay per quello che ha fatto nel momento clou della stagione. Poi direi anche Lukaku perché è stato decisivo per lo scudetto. Senza di lui il Napoli non lo avrebbe vinto. E poi ci metterei, per questo inizio stagione, anche Hojlund che è la vera rivelazione. Certo ci aspettavamo potesse esplodere ma forse non così. Se queste sono le premesse, il ragazzo si farà, è il presente ma anche il futuro, mai dobbiamo dimenticare che il Napoli è una società che lavora molto sui giovani e poi magari li vende ma solo se arrivanno offerte irrinunciabili. Servono sempre i nuovi Cavani e Higuain".

"Le partite più belle di questo 2025? Io vi devo dire la verità, c'è stata una partita che mi ha fatto capire e ci ha fatto capire, perché forse non l'avete citata voi, non lo so, ma se ve la cito vi ricorderete quanto abbiamo esultato per la vittoria del Napoli a Bergamo con l'Atalanta lo scorso anno, è stato il momento in cui forse tutti quanti abbiamo capito che la squadra stava svoltando e voleva vincere quel campionato, perché poi l'Atalanta di Gasperini in quel momento lì faceva davvero paura, chiunque andasse a Bergamo le prendeva di santa ragione, invece il Napoli che ne aveva presi poi tre all'andata in casa è andato lì, ha vinto anche abbastanza serenamente. Lo ha fatto capire a tutto l'ambiente che il Napoli non voleva mollare, quando l'Inter stava andando via".