Podcast Coppola: "Se Meret andrà via, ho già il nome del sostituto perfetto"

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Nando Coppola, ex portiere del Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "

Meret e Milinkovic devono restare a Napoli oppure forse è giusto anche cambiare?

"Guarda, l'aspetto del cambio dipende tanto secondo me da Meret, che potrebbe voler più garanzie. Ha vinto due scudetti, è un portiere che comunque è abituato a giocare, ha accettato una certa situazione e probabilmente tanto dipenderà dalla sua volontà. Poi il movimento portieri a livello nazionale e anche internazionale è sempre difficile, si deve innescare un effetto domino che poi a cascata coinvolge tanti portieri. Oggi non leggo situazioni in generale di squadre che vanno alla ricerca ossessionata di un portiere. Il Napoli secondo me sta facendo delle valutazioni in base un po' alla passata stagione, però ha fatto per entrambi i portieri in tempi diversi investimenti importanti e notevoli. De Laurentiis ci ha abituato a non svendere i propri giocatori, di conseguenza questo rappresenta comunque un piccolo ostacolo, anche perché i nomi dei portieri che ci sono tutti rappresenterebbero ulteriori investimenti. La vedo complicata, sicuramente non difficile perché nel momento in cui Meret a mio avviso deciderà di lasciare Napoli per un'altra destinazione, penso che si possa muovere il Napoli su un Vicario, più probabile una certezza maggiore per affrontare una stagione sempre ricca di aspettative da parte della piazza."

Ma uno come Suzuki, che chiaramente conosci bene, che certezza invece può essere?

"Parliamo di un portiere completo, per completo intendo un portiere di parametri internazionali, abile a giocare con i piedi, un'ottima tecnica specifica del ruolo, professionalità giapponese di cultura e di conseguenza maniacale nel lavoro, esigente con se stesso, veramente parliamo di un super professionista, per me da prima fascia sicuramente in Italia come squadre, ma anche per campionati come la Premier, perché anche la stazza fisica gli permette di potersi imporre in campionati diversi dal nostro."

Lo consiglieresti quindi a Massimiliano Allegri per la porta del Napoli?

"Ma tutta la vita, sono un po' di parte però, tutta la vita, a parte la giovanità, un investimento sicuramente economico importante, ma diciamo esatto con un futuro anche lungo davanti a sé. Un po' come Meretta ha fatto al Napoli, è arrivato giovanissimo e poi ha vinto gli scudetti da protagonista e ancora oggi è un pilastro di questo Napoli, quindi potrebbe seguire idealmente lo stesso percorso."