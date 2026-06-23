Allegri-Napoli in attesa, Gazzetta: "Non c'è ancora accordo col Milan"

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Slitta ancora l'accordo per l'addio di Allegri al Milan. Il Napoli è in attesa, De Laurentiis ha già fissato un triennale per il nuovo allenatore

Massimiliano Allegri si gode le vacanze in Sardegna, in attesa che il proprio entourage completi gli ultimi passaggi burocratici legati alla risoluzione del contratto con il Milan. Il tecnico livornese, infatti, resta vincolato da un accordo da circa 5,5 milioni di euro a stagione e il club rossonero dovrà trovare una soluzione definitiva per chiudere la questione. Secondo La Gazzetta dello Sport non c'è ancora accordo col Milan. Nel frattempo, però, il progetto del Napoli prosegue senza rallentamenti. Aurelio De Laurentiis, dagli Stati Uniti, Giovanni Manna da Napoli e lo stesso Allegri mantengono contatti costanti per programmare nei dettagli la prossima stagione e definire le tappe dell'estate azzurra.

Napoli già al lavoro per la nuova stagione con Allegri

La tabella di marcia è già delineata. Il 17 luglio prenderà il via il ritiro di Dimaro-Folgarida, da quindici anni punto di riferimento della preparazione estiva del Napoli e sede designata anche per la presentazione ufficiale del nuovo allenatore. De Laurentiis e Allegri non hanno particolare fretta: tra le parti esiste già un'intesa per un contratto triennale che sarà formalizzato una volta conclusi tutti gli aspetti legati al rapporto con il Milan.

L'estate del Napoli in ritiro

Parallelamente, il club sta organizzando il programma delle amichevoli estive, con due o tre test previsti in Trentino prima del trasferimento in Abruzzo, dove il livello degli avversari sarà più competitivo. Il raduno della squadra dovrebbe invece tenersi a Castel Volturno il 14 o il 15 luglio, così da consentire ai calciatori di svolgere le consuete visite mediche prima dell'inizio della preparazione.