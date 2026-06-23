Podcast Scotto: "Il vero motivo per cui Milinkovic è sul mercato! Tre colpi per Allegri"

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Giovanni Scotto, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. "Milinkovic-Savic? Credo che a De Laurentiis non faccia piacere l’idea di avere un vice portiere, ammesso che Milinković-Savić sarà il vice, con un ingaggio oltre i 2 milioni di euro. Mi sembra un trattamento più da Paris Saint-Germain o da Real Madrid che non da Napoli, che vuole abbassare il monte ingaggi. Quindi la mia sensazione è che, al di là delle scelte tecniche — anche io credo che Allegri sia orientato più su Meret — sia proprio l’ingaggio di Milinković-Savić, forse troppo alto per un secondo portiere."

Che mercato ti aspetti? De Laurentiis alla Gazzetta ha detto: “Il Napoli è già a posto così”. Un bel messaggio ad Allegri che ancora deve arrivare…

"Sì, l’ho notato anche io questo passaggio. De Laurentiis ha detto molto chiaramente che la rosa è completa e quindi, se tanto mi dà tanto, significa che per lui non serve neanche un acquisto. Ovviamente estremizzo, però il concetto è che sarà un mercato secondo me un po’ noioso. Però non esageriamo: credo che il Napoli almeno due acquisti li farà. Uno sull’esterno destro e l’altro un difensore centrale. Su Gila e su altri profili ci sono indizi importanti, ma li vedo più come puntelli. L’esterno destro serve proprio numericamente, il difensore centrale è un’esigenza. Per il resto mi aspetto tante uscite, per l’abbondanza di giocatori che rientreranno dai prestiti."

Quindi possiamo parlare di quattro operazioni: un portiere se va via Milinković, un esterno destro, un difensore centrale, e poi eventuali movimenti legati alle uscite a centrocampo o in attacco?

"Sì, sono d’accordo. Sono i punti più sensibili. Però dal punto di vista degli investimenti le voci che arrivano dagli Stati Uniti parlano di un’idea del presidente di fare un mercato non dico al risparmio, ma senza ripetere gli investimenti dello scorso anno. Non saranno 70-80 milioni come qualcuno diceva, e sicuramente neanche 100. Credo che Allegri abbia accettato questa situazione: un allenatore diverso da Conte, più calmo, senza fretta. È un approccio che si vede anche nei tempi della firma e nella costruzione dello staff. Non è un mercato veloce o aggressivo. È un segnale di un allenatore che accetta questa rosa, la vuole sfoltire e valutare i giocatori."

Tra i nomi ci sono Lang, Lucca, Anguissa. E poi Lukaku, che ha costi elevatissimi. Tu chi vedi più valorizzabile?

"Secondo me i più interessanti sono Lang e Lucca, che Allegri proverà a rivalutare. Lukaku ha costi elevatissimi e l’ingaggio più alto della rosa. De Laurentiis lo venderebbe volentieri per risparmiare. E se Allegri riuscisse a rendere Lucca un vice affidabile di Højlund, Lucca può restare. Lang invece dietro a De Bruyne."

Ci scrivono in tanti anche su Nico Paz. Se il Como lo perde, può essere un’occasione per Napoli o Inter?

"Io penso che sia difficile. Vedo nel futuro di Nico Paz ancora il Como come dimensione giusta per crescere, oppure il ritorno al Real Madrid. Napoli e Inter mi sembrano soluzioni forzate mediaticamente. I tifosi dovranno aspettare la prossima stagione per i grandi colpi. Questa sarà una stagione di assestamento. De Laurentiis ha fatto investimenti importanti un anno fa e ora vuole dare una seconda chance alla rosa."

Ultima domanda: Allegri al Napoli, quale modulo sceglierà?

"Arrivano segnali diversi. Se il Napoli prende un esterno come Khalaili, la mia sensazione è che si vada verso la difesa a tre. Però ci sono anche voci di difesa a quattro. Ad oggi i calciatori del Napoli stessi direbbero difesa a quattro. Io credo che Allegri varierà molto: potrà passare dalla difesa a quattro alla difesa a tre anche in partita, come ha fatto alla Juventus. Lo scenario sarà questo."