Gila-Napoli, avanti tutta! Romano: "Fiducia crescente per la chiusura e c'è una novità"
Molto presto si capirà di più sul futuro di Mario Gila. Cresce la fiducia del Napoli, pronto a superare il muro dei 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per il club azzurro si tratterebbe di un investimento significativo, considerando che il difensore è in scadenza e dal mese di febbraio potrebbe essere acquistato a parametro zero. La dirigenza valuta però un’accelerazione immediata per anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore già in questa finestra di mercato.
Gila, futuro in bilico tra Napoli e Lazio
Allegri e Manna vogliono Gila subito, con il giocatore che ha già dato la propria disponibilità al trasferimento, segno di un accordo totale tra le parti. Il Napoli mantiene aperti anche scenari con eventuali contropartite, formula che verrà valutata nelle prossime settimane, in base alle esigenze delle due società. Continuano intanto i contatti costanti con la Lazio, che rimane coinvolta nella trattativa per definire i dettagli dell’operazione, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano.
Gila al Napoli, ore decisive
Le prossime ore saranno decisive per capire se il Napoli deciderà di affondare il colpo già in questa sessione di mercato oppure attendere sviluppi legati alla scadenza contrattuale del difensore, che rappresenta un’opportunità anche per altri club interessati. La situazione resta quindi in evoluzione, con il mercato che potrebbe accelerare improvvisamente qualora arrivasse un’intesa definitiva tra Napoli e Lazio nelle prossime fasi della trattativa. Scenario tutto ancora aperto secondo fonti vicine
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro